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[通貨オプション]OP売り、リスク警戒感後退
記事提供元：フィスコ
*03:35JST [通貨オプション]OP売り、リスク警戒感後退
ドル・円オプション市場は連日低下。リスク警戒感の後退でオプション売りが継続した。
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リスクリバーサルはまちまち。短期物では円先安観に伴う円プット買いが継続したが、長期物ではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
__NEW_LINE_■変動率
・1カ月物10.25 %⇒10.21％（08年/24＝31.044％）・3カ月物9.97 %⇒9.89％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物10.12 %⇒10.05％（08年10/24＝25.50％)・1年物9.93%⇒9.87％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物+1.64%⇒＋1.61％（08年10/27=+10.90％）・3カ月物+1.66%⇒＋1.66％（08年10/27=+10.90％）・6カ月物+1.63%⇒＋1.67％（08年10/27=+10.71％）・1年物+1.46%⇒＋1.50％（08年10/27=+10.71％）
_NEW_LINE__《KY》
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