関連記事
今日の注目スケジュール：GDP速報値、欧ユーロ圏CPI、米住宅着工件数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：GDP速報値、欧ユーロ圏CPI、米住宅着工件数など
＜国内＞
08:50 GDP速報値(1-3月) 0.8％ 0.1％
13:30 鉱工業生産(3月) 0.8％
13:30 設備稼働率(3月) 3.9％
＜海外＞
10:30 中・新築住宅価格(4月) 0.44％
15:00 欧・ユーロ圏新車販売台数(4月) 28.8％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(先週) 0.4％
18:00 欧・ユーロ圏CPI(4月) 0.7％ 0.7％
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IGP-10)(5月) -0.58％
21:00 ブ・小売売上高(3月) -0.1％
21:30 米・住宅着工件数(4月) 140.0万戸 142.0万戸
21:30 米・住宅建設許可件数(4月) 142.8万戸 141.3万戸
25:00 露・GDP(1-3月) -2.7％
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 5/16の強弱材料 5/16 08:22
- 今日の注目スケジュール：中小売売上高、英失業率、米小売売上高など 5/16 06:30
- 5/15の強弱材料 5/15 08:34
- 今日の注目スケジュール：工作機械受注、欧ユーロ圏鉱工業生産指数、米ニューヨーク連銀製造業景気指数など 5/15 06:30
- 5/12の強弱材料 5/12 08:32