*06:30JST 今日の注目スケジュール：GDP速報値、欧ユーロ圏CPI、米住宅着工件数など

＜国内＞

08:50 GDP速報値(1-3月) 0.8％ 0.1％

13:30 鉱工業生産(3月) 0.8％

13:30 設備稼働率(3月) 3.9％



＜海外＞

10:30 中・新築住宅価格(4月) 0.44％

15:00 欧・ユーロ圏新車販売台数(4月) 28.8％

17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(先週) 0.4％

18:00 欧・ユーロ圏CPI(4月) 0.7％ 0.7％

20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IGP-10)(5月) -0.58％

21:00 ブ・小売売上高(3月) -0.1％

21:30 米・住宅着工件数(4月) 140.0万戸 142.0万戸

21:30 米・住宅建設許可件数(4月) 142.8万戸 141.3万戸

25:00 露・GDP(1-3月) -2.7％



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》