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今日の注目スケジュール：GDP速報値、欧ユーロ圏CPI、米住宅着工件数など

2023年5月17日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：GDP速報値、欧ユーロ圏CPI、米住宅着工件数など
＜国内＞
08:50　GDP速報値(1-3月)　0.8％　0.1％
13:30　鉱工業生産(3月)　　0.8％
13:30　設備稼働率(3月)　　3.9％


＜海外＞
10:30　中・新築住宅価格(4月)　　0.44％
15:00　欧・ユーロ圏新車販売台数(4月)　　28.8％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(先週)　　0.4％
18:00　欧・ユーロ圏CPI(4月)　0.7％　0.7％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IGP-10)(5月)　　-0.58％
21:00　ブ・小売売上高(3月)　　-0.1％
21:30　米・住宅着工件数(4月)　140.0万戸　142.0万戸
21:30　米・住宅建設許可件数(4月)　142.8万戸　141.3万戸
25:00　露・GDP(1-3月)　　-2.7％


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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