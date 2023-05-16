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日本郵政 大幅反落、想定以上の大幅減益見通しをネガティブ視
記事提供元：フィスコ
*10:29JST 日本郵政---大幅反落、想定以上の大幅減益見通しをネガティブ視
日本郵政＜6178＞は大幅反落。前日に23年3月期の決算を発表、純利益は4311億円で前期比14.1％減となり、会社計画4000億円は上回って着地。一方、24年3月期は2400億円で同44.3％減と大幅減益の見通し。ゆうちょ銀行の持分低下の影響は想定線といえ、日本郵便が551億円の減益見通しになるなど、減益幅の大きさにネガティブなインパクトが先行へ。発行済み株式数の10.0％に当たる3億4600万株上限の自社株買い発表も下支えとならず。《ST》
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