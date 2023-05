野外音楽フェス「中津川 ザ ソーラー ブドウカン 2023」岐阜・中津川公園で開催

野外音楽フェス「中津川 ザ ソーラー ブドウカン 2023」が、2023年9月23日(土)・24日(日)の2日間、岐阜県中津川公園内特設ステージにて開催される。

■音楽フェス「中津川 ザ ソーラー ブドウカン」とは

「中津川 ザ ソーラー ブドウカン」は、“太陽光でロックする”をコンセプトに、太陽光発電によって得られた再生エネルギーのみを利用して運営する野外音楽フェスだ。

■出演アーティスト

2023年は、田島貴男が率いるOriginal Love、2022年に引き続き出演するNulbarich、心地良い沖縄の風を中津川へ届けてくれるHY、全力で盛り上げてくること必至のヤバイTシャツ屋さん、打首獄門同好会らが出演する。

■9月23日(土)

HEY-SMITH / HY / 奥田⺠生 / 10-FEET / 打首獄門同好会 / ヤバイTシャツ屋さん

and more...



■9月24日(日)

シアターブルック / ACIDMAN / 吉川晃司 / Nothingʼs Carved In Stone / Nulbarich / Original Love / ストレイテナー

and more...

■開催概要

「中津川 ザ ソーラー ブドウカン 2023」

開催日程:2023年9月23日(土)・24日(日)

会場:岐阜県中津川公園内特設ステージ(岐阜県中津川市茄子川 1683-797)

■チケット情報

■券種・料金

・2日通し入場券 15,900円

・9月23日(土) 入場券 9,800円

・9月24日(日) 入場券 9,800円

・プレミアムキャンプ付き 2日通し入場券(場内駐車場付き) 28,900円

・キャンプ付き 2日通し入場券(場内駐車場なし) 22,900円

・プレミアムキャンプ券(場内駐車場付き) 13,000円

・キャンプ券(場内駐車場なし) 7,000円

・場外駐車場付き 2日通し入場券 20,900円

・場外駐車場付き 9月23日(土)入場券 13,300円

・場外駐車場付き 9月24日(日)入場券 13,300円

・場外駐車場 2日通し券 5,000円

・場外駐車場 9月23日(土)券 3,500円

・場外駐車場 9月24日(日)券 3,500円



■チケット発売日

イープラス2次先行販売受付期間:2023年5月13日(土)10:00〜6月12日(月)23:59

※チケットの詳細はイベント公式WEBサイト(http://solarbudokan.com/2023/)より。