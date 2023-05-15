セキュア　ストップ高、23年12月期の営業利益予想を上方修正、第1四半期利益は5.7倍／新興市場スナップショット

*13:17JST <4264> セキュア 1437 +300

ストップ高。23年12月期の営業損益予想を従来の1.00億円の黒字から1.30億円の黒字（前期実績1.69億円の赤字）に上方修正している。リプレイス案件や期末の需要が想定を上回っているため。第1四半期（23年1-3月）の営業損益は前年同期比472.4％増の1.52億円の黒字で着地した。入退室管理システムや監視カメラシステムが好調に推移し、大幅な増益となった。《ST》