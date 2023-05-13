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Y-3からランニングシューズの新ライン、“毛筆風”スリーストライプス＆ネームロゴ入りスニーカー

2023年5月13日 15:51

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記事提供元：ファッションプレス

　Y-3(ワイスリー)から、ランニングシューズライン「Y-3 アディゼロ ランニング(Y-3 Adizero Running)」がデビュー。2023年5月12日(金)より、新作スニーカーをY-3 国内直営店ほかにて順次発売する。

■Y-3、ランニングに特化した新ライン「Y-3 アディゼロ ランニング」

　「Y-3 アディゼロ ランニング」は、山本耀司ならではのアヴァンギャルドなデザインと、無駄を削ぎ落とし、実用性を追求するスポーツの機能美を融合させたランニングシューズを展開する、Y-3の新ライン。

■毛筆風のスリーストライプス＆ネームロゴ入り

　第1弾となる今回は、「Y-3 ボストン 11」「Y-3 タクミ セン 9」「Y-3 ウルトラブースト ライト」「Y-3 ランナー 4D FWD」といった全4モデルのシューズを用意。

いずれもカラーはシックなモノトーンを基調としており、ユニークな形状のソールを備えているのが特徴だ。またミニマムなデザインには、“毛筆風”のスリーストライプスと、山本耀司のシグネチャーロゴがエッジの効いたアクセントを効かせている。

■詳細

　Y-3「Y-3 アディゼロ ランニング」コレクション
発売日：2023年5月12日(金)
販売店舗：Y-3 国内直営店、指定の小売店、アディダス オンラインショップ、アディダス アプリ、CONFIRMED アプリ(一部アイテム)、Y-3.com、Y-3 ZOZOTOWN
アイテム：
・「Y-3 ボストン 11」54,450円
・「Y-3 タクミ セン 9」60,500円
・「Y-3 ウルトラブースト ライト」48,400円
・「Y-3 ランナー 4D FWD」66,000円

【問い合わせ先】
adidas fashion group showroom
TEL：03-5547-6501

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

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