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アガット“古代の壁画”着想のモザイクジュエリー、ブラウンカラーの肌馴染みの良いリングなど

2023年5月13日 15:50

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記事提供元：ファッションプレス

　アガット(agete)から、“古代の壁画”に着想した新作ジュエリーが登場。2023年5月10日(水)より発売される。

■原石の欠片を集めた“モザイクジュエリー”

　古代の壁画に残された神秘的な模様を描きだすのは、小さな原石のかけらを集めたモザイクジュエリー。ムーンストーンやタイガーアイを基調に、艶めくパールや繊細なダイヤモンドをポイントにのせているのが特徴だ。

ラインナップは、リングやネックレス、チャームなど。全体的に落ち着いたブラウンカラーに仕上げているので、鮮やかなターコイズをはじめとする、寒色系のジュエリーを取り入れるのもオススメだ。

【詳細】
アガット新作ジュエリー
発売日：2023年5月10日(水)～順次発売
展開：アガット全店舗及び公式オンラインストア
アイテム例：
・ring 49,500円/ silver, K10, moonstone, tigers eye and resin
・ring 40,700円/ K10, pearl, moonstone, tigers eye and resin
・necklace 27,500円/ K10, gold filled metal and pearl
・charm 27,500円/ K10, diamond, moonstone, tigers eye and resin
・necklace 36,300円/ K10, pearl, moonstone, tigers eye and resin
・pierced earrings 31,900円/ K10
・charm 25,300円/ K10, moonstone, tigers eye and resin
※モザイク加工には個体差あり。

【問い合わせ先】
アガット
TEL：0800-500-5000

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

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