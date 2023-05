アガット“古代の壁画”着想のモザイクジュエリー、ブラウンカラーの肌馴染みの良いリングなど

アガット(agete)から、“古代の壁画”に着想した新作ジュエリーが登場。2023年5月10日(水)より発売される。

■原石の欠片を集めた“モザイクジュエリー”

古代の壁画に残された神秘的な模様を描きだすのは、小さな原石のかけらを集めたモザイクジュエリー。ムーンストーンやタイガーアイを基調に、艶めくパールや繊細なダイヤモンドをポイントにのせているのが特徴だ。

ラインナップは、リングやネックレス、チャームなど。全体的に落ち着いたブラウンカラーに仕上げているので、鮮やかなターコイズをはじめとする、寒色系のジュエリーを取り入れるのもオススメだ。

【詳細】

アガット新作ジュエリー

発売日:2023年5月10日(水)~順次発売

展開:アガット全店舗及び公式オンラインストア

アイテム例:

・ring 49,500円/ silver, K10, moonstone, tigers eye and resin

・ring 40,700円/ K10, pearl, moonstone, tigers eye and resin

・necklace 27,500円/ K10, gold filled metal and pearl

・charm 27,500円/ K10, diamond, moonstone, tigers eye and resin

・necklace 36,300円/ K10, pearl, moonstone, tigers eye and resin

・pierced earrings 31,900円/ K10

・charm 25,300円/ K10, moonstone, tigers eye and resin

※モザイク加工には個体差あり。

【問い合わせ先】

アガット

TEL:0800-500-5000