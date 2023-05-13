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アガット“古代の壁画”着想のモザイクジュエリー、ブラウンカラーの肌馴染みの良いリングなど
アガット(agete)から、“古代の壁画”に着想した新作ジュエリーが登場。2023年5月10日(水)より発売される。
■原石の欠片を集めた“モザイクジュエリー”
古代の壁画に残された神秘的な模様を描きだすのは、小さな原石のかけらを集めたモザイクジュエリー。ムーンストーンやタイガーアイを基調に、艶めくパールや繊細なダイヤモンドをポイントにのせているのが特徴だ。
ラインナップは、リングやネックレス、チャームなど。全体的に落ち着いたブラウンカラーに仕上げているので、鮮やかなターコイズをはじめとする、寒色系のジュエリーを取り入れるのもオススメだ。
【詳細】
アガット新作ジュエリー
発売日：2023年5月10日(水)～順次発売
展開：アガット全店舗及び公式オンラインストア
アイテム例：
・ring 49,500円/ silver, K10, moonstone, tigers eye and resin
・ring 40,700円/ K10, pearl, moonstone, tigers eye and resin
・necklace 27,500円/ K10, gold filled metal and pearl
・charm 27,500円/ K10, diamond, moonstone, tigers eye and resin
・necklace 36,300円/ K10, pearl, moonstone, tigers eye and resin
・pierced earrings 31,900円/ K10
・charm 25,300円/ K10, moonstone, tigers eye and resin
※モザイク加工には個体差あり。
【問い合わせ先】
アガット
TEL：0800-500-5000
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