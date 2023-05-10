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サンクゼール 大幅に続伸、23年3月期の期末配当予想を35円に増額修正／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*14:01JST <2937> サンクゼール 3590 +115
大幅に続伸。23年3月期の期末配当予想を従来の33.00円から35.00円（前期末実績35.00円）に増額修正している。配当方針や23年3月期の業績動向を踏まえた措置。同期の営業利益は前期比21.5％増の15.99億円で着地した。ECやホールセールが伸長し、利益拡大に寄与した。24年3月期の営業利益予想は5.1％増の16.81億円。顧客ロイヤルティや商品付加価値の向上、生産・供給能力や新業態店舗の拡大などを図る。《ST》
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