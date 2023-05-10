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ニフティライフ 大幅に続伸、26年3月期の営業利益目標10億円、今期予想は営業利益21.5％増、1円増配／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:22JST <4262> ニフティライフ 836 +18
大幅に続伸。26年3月期の営業利益目標を10億円とする中期経営計画を発表している。中長期的な成長に向け、既存事業の着実な成長と周辺・新規領域の取り組み強化の両輪を推進する。24年3月期の営業利益予想は前期比21.5％増の6.94億円、年間配当予想は13.00円と前期（12.00円）から1.00円増配を見込む。23年3月期の営業利益実績は期中に実施した成長投資の発現が翌期以降に及ぶことから38.9％減の5.71億円だった。《ST》
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