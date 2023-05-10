*07:39JST NY金：小幅高で2042.90ドル、時間外取引で上げ渋る

NY金先物6月限は小幅高（COMEX金6月限終値：2042.90 ↑9.70）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物6月限は、前営業日比＋8.40ドルの2033.20ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2026.40ドル－2045.10ドル。アジア市場の序盤で2026.40ドルまで下げた後、押し目買いが入ったことで反転し、米国市場の後半にかけて2045.10ドルまで買われた。しかしながら、6月も利上げを継続する可能性は残されており、米長期金利の上昇を意識して通常取引終了後の時間外取引では主に2042ドルを挟んだ水準で推移し、上げ渋った。《CS》