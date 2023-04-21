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Intel、マイニング用チップの生産を1年で停止
記事提供元：スラド
Intelは18日、暗号資産マイニング向けチップ「ブロックスケール（Blockscale）」の生産を停止したと明らかにした。Blockscaleは昨年の4月に発表されたもので、発表からわずか1年での生産停止となる。今年10月20日までに受注を停止し、来年4月20日までに出荷を終了する予定。同社は「IDM2.0」戦略への投資を優先させるに伴いBlockscaleの生産を停止したと説明している。暗号資産市場の下落に関してはNVIDIAなども打撃を受けている（ロイター）。
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※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。
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