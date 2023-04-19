ホーム > 企業・産業 > ＩＴ・情報通信業 > 記事

Twitter、収益化可能にするサブスクリプションを日本で提供開始

2023年4月19日 08:46

印刷

記事提供元：スラド

イーロン・マスク氏のツイートによれば、Twitter上のコンテンツで収益を得られるようにする「サブスクリプション」を日本でも導入するそうだ。この機能は同氏が買収する前から企画されていた「スーパーフォロー（Super Follow）」の名称が変わったものとされる（イーロン・マスク氏のツイートITmediaImpress Watch）。

このサブスクリプションでは、一般ユーザーが、支援したいクリエイターのアカウントを月額一定の料金（2.99~9.99ドル）でサブスクすると、手数料等を差し引いた金額がクリエイターに支払われるというもの。サブスクリプションは当初、米国内のユーザーのみ参加を申し込めたが、16日からはカナダ、オーストラリア、ニュージーランドでもTwitter上でサブスクリプションを有効にできるようになったとしている。　

スラドのコメントを読む | ITセクション | ビジネス | Twitter | IT

　関連ストーリー：
Twitter、今度は非公開ツイートをおすすめツイートとして公開 2023年04月13日
Twitter、Twitterアカウントを利用した外部サービスへのログインも無効化 2023年04月10日
Twitter、おすすめの仕様変更や新しいAPIを発表。撤退するサービスも 2023年04月04日

※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。

関連キーワード

関連記事

スポンサードリンク

ＩＴ・情報通信業の最新ニュース

RSS

» ＩＴ・情報通信業の最新ニュースをもっと見る