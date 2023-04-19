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Twitter、収益化可能にするサブスクリプションを日本で提供開始
記事提供元：スラド
イーロン・マスク氏のツイートによれば、Twitter上のコンテンツで収益を得られるようにする「サブスクリプション」を日本でも導入するそうだ。この機能は同氏が買収する前から企画されていた「スーパーフォロー（Super Follow）」の名称が変わったものとされる（イーロン・マスク氏のツイート、ITmedia、Impress Watch）。
このサブスクリプションでは、一般ユーザーが、支援したいクリエイターのアカウントを月額一定の料金（2.99~9.99ドル）でサブスクすると、手数料等を差し引いた金額がクリエイターに支払われるというもの。サブスクリプションは当初、米国内のユーザーのみ参加を申し込めたが、16日からはカナダ、オーストラリア、ニュージーランドでもTwitter上でサブスクリプションを有効にできるようになったとしている。
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※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。
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