*08:18JST 4/6

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（33482.72、+80.34）

・米長期金利は低下

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

・コロナ後の人流再開

弱気材料

・日経平均は下落（27813.26、-474.16）

・ナスダック総合指数は下落（11996.86、-129.46）

・シカゴ日経先物は下落（27695、大阪比-125）

・1ドル＝131.10-20円

・SOX指数は下落（3085.98、-56.53）

・VIX指数は上昇（19.08、+0.08）

・米原油先物は下落（80.61、-0.10）

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・東京オフィス空室率（3月）

・車名別新車販売（3月）

・輸入車販売（3月）

・7&iHD＜3382＞など決算発表

・衆院本会議

・豪貿易収支（2月）

・中国財新サービス業PMI（3月）

・中国財新総合PMI（3月）

・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表

・スイス失業率（3月）

・独鉱工業生産指数（2月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・カナダ失業率（3月）

・米セントルイス連銀総裁が講演

・台湾蔡英文総統が中米訪問時帰路にロサンゼルスに立ち寄り（7日まで）

・タイ、フィリピン、ノルウェー、メキシコは休場《ST》