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4/6の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:18JST 4/6
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（33482.72、+80.34）
・米長期金利は低下
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
・コロナ後の人流再開
弱気材料
・日経平均は下落（27813.26、-474.16）
・ナスダック総合指数は下落（11996.86、-129.46）
・シカゴ日経先物は下落（27695、大阪比-125）
・1ドル＝131.10-20円
・SOX指数は下落（3085.98、-56.53）
・VIX指数は上昇（19.08、+0.08）
・米原油先物は下落（80.61、-0.10）
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・東京オフィス空室率（3月）
・車名別新車販売（3月）
・輸入車販売（3月）
・7&iHD＜3382＞など決算発表
・衆院本会議
・豪貿易収支（2月）
・中国財新サービス業PMI（3月）
・中国財新総合PMI（3月）
・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表
・スイス失業率（3月）
・独鉱工業生産指数（2月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・カナダ失業率（3月）
・米セントルイス連銀総裁が講演
・台湾蔡英文総統が中米訪問時帰路にロサンゼルスに立ち寄り（7日まで）
・タイ、フィリピン、ノルウェー、メキシコは休場《ST》
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