Made in ピエール・エルメの限定苺スイーツ、栃木県産「とちおとめ」のマカロンやドリンク

Made in ピエール・エルメ(Made in PIERRE HERMÉ)から、栃木県産「とちおとめ」を使用した限定苺スイーツが登場。2023年4月7日(金)から5月31日(水)まで、Made in ピエール・エルメ各店舗ほかで発売される。

■旬の栃木県産「とちおとめ」を贅沢に使用した苺スイーツ

日本各地の魅力を発信するMade in ピエール・エルメの地域フェア。前回の佐賀に続き、5回目の開催となる今回は、みずみずしい酸味と甘さの繊細なバランスが特徴の栃木県産「とちおとめ」を贅沢に使用したマカロンや焼き菓子、ドリンクなどを展開する。

■“とちおとめクリーム”を挟んだマカロン

注目は、栃木県産とちおとめの魅力を詰め込んだ「マカロン イチゴ」。外側のサクサクとした食感と、とちおとめを使用したクリームが相性抜群のスイーツに仕上げた。

■イチゴのガトーバスク

カスタードクリームの優しい甘さと、フレッシュなとちおとめの甘酸っぱさが絶妙にマッチした「イチゴのガトーバスク」にも注目。食べ進めるにつれて、生地の香ばしさや、ケーキの中に混ぜたとちおとめの香りが口の中に広がっていく。

■濃厚イチゴミルク

とちおとめをふんだんに使用し、シンプルながらも濃厚な味わいに仕上げたドリンク「イチゴミルク」も展開。この時期にしか味わえない特別なドリンクとなっている。

■ロールケーキやマフィンも

このほか、ふわふわの生地でほんのりピンクの生クリームととちおとめを巻き上げた「イチゴのロールケーキ」や、新鮮なとちおとめを入れてしっとりと焼き上げた「イチゴのマフィン」、とちおとめの中にホワイトチョコレートをたっぷりと染み込ませた、サクッと食感が魅力の「とちおとめチョコレート」を取り揃える。

【詳細】

Made in ピエール・エルメ 栃木県産「とちおとめ」の限定苺スイーツ

販売期間:2023年4月7日(金)~5月31日(水)

販売場所:Made in ピエール・エルメ各店舗、公式オンラインショップ※一部商品

メニュー例:

・マカロン イチゴ 単品 テイクアウト 351円、イートイン 357円

・マカロン3個詰合わせ テイクアウト 1,595円

・マカロン6個詰合わせ テイクアウト 2,915円

・マカロン10個詰合わせ テイクアウト 4,125円

・イチゴのガトーバスク テイクアウト 648円、イートイン 660円

・イチゴのロールケーキ テイクアウト 594円、イートイン 605円

・イチゴのマフィン テイクアウト 432円、イートイン 440円

・イチゴミルク テイクアウト 702円、イートイン 715円

・とちおとめチョコレート テイクアウト 1,512円

※商品により、展開期間が異なる場合あり。

※一部店舗では取り扱いのない商品あり。