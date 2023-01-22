クレドール、螺鈿の流星群が輝く漆塗りダイヤルの限定腕時計

セイコー(SEIKO)が展開する高級ウオッチブランド「クレドール(Credor)」のアートピースコレクションから、漆塗りダイヤルに螺鈿(らでん)細工を施した限定腕時計が登場。2023年2月10日(金)に発売される。

■文字板に流星群が輝く、クレドールの限定漆塗りモデル

デザインテーマに「流星螺鈿(りゅうせいらでん)」を掲げる本作のダイヤルに輝くのは、無数の星が放射状に流れる流星群。貝を用いた伝統的な細工技法である螺鈿を駆使する漆芸家・田村一舟の卓越した技で、空に無数の星が流れる情景を表現している。

時目盛となる螺鈿には白蝶貝を、そのほかの螺鈿には様々な色の夜光貝を採用。先端加工技術と手業によって0.2mmの極細にカットされた貝が、夜空を思わせる漆塗りのダイヤルで印象的な輝きを放つ。

■極薄メカニカルムーブメント「キャリバー6890」搭載

心臓部のムーブメントは、厚さ1.98mmの極薄メカニカルムーブメント「キャリバー6890」を搭載。時計としての性能はもちろん、工芸的な価値や美しさも追求した、国産最高級のドレスウオッチにふさわしいムーブメントだ。シースルーバック仕様の裏ぶたを覗けば、その美しい構造と緻密な動きを楽しめる。

■商品情報

＜クレドール＞アートピースコレクション 螺鈿ダイヤル 限定モデル

発売日：2023年2月10日(金)

希望小売価格：1,650,000円

＜仕様＞

ケース：ステンレススチール

ストラップ：クロコダイル

ダイヤル：黒(漆塗、螺鈿細工)

ガラス：デュアルカーブサファイアガラス(内面無反射コーティング)

防水性能：日常生活用防水

ケースサイズ：[外径]37.0mm(りゅうず・突起部含まず)、[厚さ]6.5mm

限定数量：60本

＜ムーブメント仕様＞

メカニカルムーブメント キャリバー6890

巻上方式：手巻

時間精度：日差+25秒～-15秒

パワーリザーブ：最大巻上時約37時間

石数：22石

振動数：21,600振動/時(6振動/秒)

【問い合わせ先】

セイコーウオッチ(株) お客様相談室

TEL：0120-061-012(通話料無料)