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ミニマル×新政酒造の日本酒生チョコ、濃厚でリッチな日本酒「陽乃鳥」の2層仕立て
記事提供元：ファッションプレス
ビーントゥーバーチョコレート専門店「ミニマル(Minimal)」から、秋田県の蔵元・新政酒造とのコラボレーションによる「生チョコレート -新政酒造 陽乃鳥-」が登場。2023年1月27日(金)よりミニマル 富ヶ谷本店・代々木上原店にて発売される。
■ミニマル×新政酒造の日本酒生チョコレート
第1弾・第2弾と展開してきた、ミニマルと新政酒造によるコラボレーション生チョコレート。第3弾となる今回は、新政酒造の貴醸酒「陽乃鳥」を使用した「生チョコレート -新政酒造 陽乃鳥-」を提案する。
■濃厚な甘みの「陽乃鳥」を贅沢に使用
生チョコレートの下層部には、仕込みの水の一部を酒に置き換えて作る“貴醸酒”と呼ばれる日本酒「陽乃鳥」を採用。華やかな香りを基調とする濃厚で甘みの強い日本酒に、爽やかな酸味のオリジナルチョコレートを組み合わせることで、陽乃鳥のリッチな味わいを引き立てた。
また上層部には、酸味と旨味をもつ白麹甘酒と、カカオの果肉であるカカオパルプから作ったゼリー“パート・ド・フリュイ”をセット。1粒で異なる味わいと食感を楽しめる生チョコレートに仕上げている。
【詳細】
「生チョコレート -新政酒造 陽乃鳥-」3,990円
発売日：2023年1月27日(金)
取扱店舗：ミニマル(富ヶ谷本店・代々木上原店)、公式オンラインストア
※なくなり次第終了
※オンラインストアは2022年12月29日(木)より販売
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