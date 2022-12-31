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タグ・ホイヤーの腕時計「カレラ クロノグラフ」新作、レーシングカー着想“ブラック×ゴールド”ダイヤル
タグ・ホイヤー(TAG Heuer)から、新作腕時計「タグ・ホイヤー カレラ キャリバー ホイヤー02 クロノグラフ」が登場。
■ブラック×ゴールドに統一したタグ・ホイヤー新作腕時計
「タグ・ホイヤー カレラ キャリバー ホイヤー02 クロノグラフ」は、アイコニックなレーシングカラーからインスピレーションを得たウォッチ。ブランドアンバサダーである世界チャンピオン、アイルトン・セナが操縦したマシンのカラー“ブラック×ゴールド”を、ウォッチ全体で表現している。
■ゴールドのサブダイヤルを配したリッチなブラックダイヤル
クラシックな18Kイエローゴールド製42mm径のケースに収まるのは、サンレイ仕上げのリッチなブラックダイヤル。3時と9時位置に、アズラージュ仕上げを施したゴールドプレートのサブダイヤルをあしらい、アイキャッチな見た目に仕上げた。
また、6時位置には、パーマネントセコンドカウンターとデイトウィンドウを搭載。インデックスと針は、ポリッシュ仕上げを施した18Kイエローゴールドプレートで、視認性を高めている。
■約65時間のパワーリザーブを誇るムーブメント「ホイヤー02」
ムーブメントは、自社製クロノグラフムーブメント、キャリバー ホイヤー02をセレクト。約65時間のパワーリザーブを誇る。ムーブメントが正確に時を刻む様子は、サファイアクリスタルを備えたケースバックから鑑賞できる。
なお、本ウォッチには、 ゴールドのピンバックルが付属したブラックアリゲーターストラップをセット。細部に至るまで、ブラック×ゴールドで統一した、エレガントな雰囲気を纏う1本となっている。
【詳細】
「タグ・ホイヤー カレラ キャリバー ホイヤー02 クロノグラフ」
価格：2,596,000円
＜仕様＞
■ケース
サイズ：42mm
防水性：100m
素材：ゴールド 3N サテン/ポリッシュ仕上げ
ベゼル：固定式ベゼル ゴールド 3N
ケースバック：サファイア
■ストラップ
素材：アリゲーターレザー
カラー：ブラック
バックル：ピンバックル
■ダイヤル
仕上げ：サンレイ加工のサテン仕上げ
カラー：ブラック
インデックス：アプライド
■ムーブメント
キャリバー：キャリバー ホイヤー02 自動巻 COSC
ムーブメント：自動巻クロノグラフ
パワーリザーブ ：80時間
振動数：28800(4Hz)
機能：時、分、秒、クロノグラフ 1/4秒計、30分計、12時間計、日付
【問い合わせ先】
LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン タグ・ホイヤー
TEL：03-5635-7054
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