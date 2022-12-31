タグ・ホイヤーの腕時計「カレラ クロノグラフ」新作、レーシングカー着想“ブラック×ゴールド”ダイヤル

タグ・ホイヤー(TAG Heuer)から、新作腕時計「タグ・ホイヤー カレラ キャリバー ホイヤー02 クロノグラフ」が登場。

■ブラック×ゴールドに統一したタグ・ホイヤー新作腕時計

「タグ・ホイヤー カレラ キャリバー ホイヤー02 クロノグラフ」は、アイコニックなレーシングカラーからインスピレーションを得たウォッチ。ブランドアンバサダーである世界チャンピオン、アイルトン・セナが操縦したマシンのカラー“ブラック×ゴールド”を、ウォッチ全体で表現している。

■ゴールドのサブダイヤルを配したリッチなブラックダイヤル

クラシックな18Kイエローゴールド製42mm径のケースに収まるのは、サンレイ仕上げのリッチなブラックダイヤル。3時と9時位置に、アズラージュ仕上げを施したゴールドプレートのサブダイヤルをあしらい、アイキャッチな見た目に仕上げた。

また、6時位置には、パーマネントセコンドカウンターとデイトウィンドウを搭載。インデックスと針は、ポリッシュ仕上げを施した18Kイエローゴールドプレートで、視認性を高めている。

■約65時間のパワーリザーブを誇るムーブメント「ホイヤー02」

ムーブメントは、自社製クロノグラフムーブメント、キャリバー ホイヤー02をセレクト。約65時間のパワーリザーブを誇る。ムーブメントが正確に時を刻む様子は、サファイアクリスタルを備えたケースバックから鑑賞できる。

なお、本ウォッチには、 ゴールドのピンバックルが付属したブラックアリゲーターストラップをセット。細部に至るまで、ブラック×ゴールドで統一した、エレガントな雰囲気を纏う1本となっている。

【詳細】

「タグ・ホイヤー カレラ キャリバー ホイヤー02 クロノグラフ」

価格：2,596,000円

＜仕様＞



■ケース

サイズ：42mm

防水性：100m

素材：ゴールド 3N サテン/ポリッシュ仕上げ

ベゼル：固定式ベゼル ゴールド 3N

ケースバック：サファイア



■ストラップ

素材：アリゲーターレザー

カラー：ブラック

バックル：ピンバックル



■ダイヤル

仕上げ：サンレイ加工のサテン仕上げ

カラー：ブラック

インデックス：アプライド



■ムーブメント

キャリバー：キャリバー ホイヤー02 自動巻 COSC

ムーブメント：自動巻クロノグラフ

パワーリザーブ ：80時間

振動数：28800(4Hz)

機能：時、分、秒、クロノグラフ 1/4秒計、30分計、12時間計、日付

【問い合わせ先】

LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン タグ・ホイヤー

TEL：03-5635-7054