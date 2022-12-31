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タグ・ホイヤーの腕時計「カレラ クロノグラフ」新作、レーシングカー着想“ブラック×ゴールド”ダイヤル

2022年12月31日 17:06

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記事提供元：ファッションプレス

　タグ・ホイヤー(TAG Heuer)から、新作腕時計「タグ・ホイヤー カレラ キャリバー ホイヤー02 クロノグラフ」が登場。

■ブラック×ゴールドに統一したタグ・ホイヤー新作腕時計

　「タグ・ホイヤー カレラ キャリバー ホイヤー02 クロノグラフ」は、アイコニックなレーシングカラーからインスピレーションを得たウォッチ。ブランドアンバサダーである世界チャンピオン、アイルトン・セナが操縦したマシンのカラー“ブラック×ゴールド”を、ウォッチ全体で表現している。

■ゴールドのサブダイヤルを配したリッチなブラックダイヤル

　クラシックな18Kイエローゴールド製42mm径のケースに収まるのは、サンレイ仕上げのリッチなブラックダイヤル。3時と9時位置に、アズラージュ仕上げを施したゴールドプレートのサブダイヤルをあしらい、アイキャッチな見た目に仕上げた。

　また、6時位置には、パーマネントセコンドカウンターとデイトウィンドウを搭載。インデックスと針は、ポリッシュ仕上げを施した18Kイエローゴールドプレートで、視認性を高めている。

■約65時間のパワーリザーブを誇るムーブメント「ホイヤー02」

　ムーブメントは、自社製クロノグラフムーブメント、キャリバー ホイヤー02をセレクト。約65時間のパワーリザーブを誇る。ムーブメントが正確に時を刻む様子は、サファイアクリスタルを備えたケースバックから鑑賞できる。

　なお、本ウォッチには、 ゴールドのピンバックルが付属したブラックアリゲーターストラップをセット。細部に至るまで、ブラック×ゴールドで統一した、エレガントな雰囲気を纏う1本となっている。

【詳細】
「タグ・ホイヤー カレラ キャリバー ホイヤー02 クロノグラフ」
価格：2,596,000円

＜仕様＞

■ケース

サイズ：42mm
防水性：100m
素材：ゴールド 3N サテン/ポリッシュ仕上げ
ベゼル：固定式ベゼル ゴールド 3N
ケースバック：サファイア

■ストラップ

素材：アリゲーターレザー
カラー：ブラック
バックル：ピンバックル

■ダイヤル

仕上げ：サンレイ加工のサテン仕上げ
カラー：ブラック
インデックス：アプライド

■ムーブメント

キャリバー：キャリバー ホイヤー02 自動巻 COSC
ムーブメント：自動巻クロノグラフ
パワーリザーブ ：80時間
振動数：28800(4Hz)
機能：時、分、秒、クロノグラフ 1/4秒計、30分計、12時間計、日付

【問い合わせ先】
LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン タグ・ホイヤー
TEL：03-5635-7054

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

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