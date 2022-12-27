*06:30JST 今日の注目スケジュール：失業率、小売売上高、中工業企業利益など

＜国内＞

08:30 有効求人倍率(11月) 1.36倍 1.35倍

08:30 失業率(11月) 2.66％ 2.60％

08:50 小売売上高(11月) 0.2％ 0.3％

08:50 百貨店・スーパー売上高(11月) 3.2％ 4.1％

14:00 基調的なインフレ率を捕捉するための指標(日本銀行)

14:00 住宅着工件数(11月) 1.5％ -1.8％



ELEMENTSが東証グロースに新規上場(公開価格:160円)

BTMが東証グロースに新規上場(公開価格:1500円)



＜海外＞

10:30 中・工業企業利益(11月) -0.3％

20:00 ブ・FGV建設コスト(12月) 0.14％

21:30 ブ・融資残高(11月) 5兆2150億レアル

21:30 ブ・個人ローン・デフォルト率(11月) 5.9％

21:30 ブ・ローン残高(11月) 1.0％

23:00 米・S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数(10月) 8.00％ 10.43％

23:00 米・FHFA住宅価格指数(10月) -0.7％ 0.1％

26:30 ブ・連邦政府債務残高(11月) 5兆7780億レアル



ロシアと中国の東シナ海での海軍演習最終日

英・豪・香港・株式市場は休場



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》