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今日の注目スケジュール：失業率、小売売上高、中工業企業利益など

2022年12月27日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：失業率、小売売上高、中工業企業利益など
＜国内＞
08:30　有効求人倍率(11月)　1.36倍　1.35倍
08:30　失業率(11月)　2.66％　2.60％
08:50　小売売上高(11月)　0.2％　0.3％
08:50　百貨店・スーパー売上高(11月)　3.2％　4.1％
14:00　基調的なインフレ率を捕捉するための指標(日本銀行)
14:00　住宅着工件数(11月)　1.5％　-1.8％


ELEMENTSが東証グロースに新規上場(公開価格:160円)

BTMが東証グロースに新規上場(公開価格:1500円)


＜海外＞
10:30　中・工業企業利益(11月)　　-0.3％
20:00　ブ・FGV建設コスト(12月)　　0.14％
21:30　ブ・融資残高(11月)　　5兆2150億レアル
21:30　ブ・個人ローン・デフォルト率(11月)　　5.9％
21:30　ブ・ローン残高(11月)　　1.0％
23:00　米・S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数(10月)　8.00％　10.43％
23:00　米・FHFA住宅価格指数(10月)　-0.7％　0.1％
26:30　ブ・連邦政府債務残高(11月)　　5兆7780億レアル


ロシアと中国の東シナ海での海軍演習最終日

英・豪・香港・株式市場は休場


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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