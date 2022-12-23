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今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、米耐久財受注、米個人消費支出(PCE)価格コア指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、米耐久財受注、米個人消費支出(PCE)価格コア指数など
＜国内＞
08:30 消費者物価コア指数(11月) 3.7％ 3.6％
08:50 日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(10月27・28日分)
14:30 全国百貨店売上高(11月) 11.4％
14:30 東京地区百貨店売上高(11月) 17.0％
GENOVAが東証グロースに新規上場(公開価格:1800円)
アソインターナショナルが東証スタンダードに新規上場(公開価格:870円)
＜海外＞
20:00 ブ・FGV消費者信頼感指数(先週)
21:00 ブ・拡大消費者物価指数(IPCA-15)(12月) 0.53％
22:30 米・耐久財受注(11月) -0.8％ 1.1％
22:30 米・個人所得(11月) 0.2％ 0.7％
22:30 米・個人消費支出(11月) 0.2％ 0.8％
22:30 米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(11月) 4.6％ 5.0％
24:00 米・ミシガン大学消費者マインド指数(12月) 59.1 59.1
24:00 米・新築住宅販売件数(11月) 60.0万戸 63.2万戸
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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