*06:30JST 今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、米耐久財受注、米個人消費支出(PCE)価格コア指数など

＜国内＞

08:30 消費者物価コア指数(11月) 3.7％ 3.6％

08:50 日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(10月27・28日分)

14:30 全国百貨店売上高(11月) 11.4％

14:30 東京地区百貨店売上高(11月) 17.0％



GENOVAが東証グロースに新規上場(公開価格:1800円)

アソインターナショナルが東証スタンダードに新規上場(公開価格:870円)



＜海外＞

20:00 ブ・FGV消費者信頼感指数(先週)

21:00 ブ・拡大消費者物価指数(IPCA-15)(12月) 0.53％

22:30 米・耐久財受注(11月) -0.8％ 1.1％

22:30 米・個人所得(11月) 0.2％ 0.7％

22:30 米・個人消費支出(11月) 0.2％ 0.8％

22:30 米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(11月) 4.6％ 5.0％

24:00 米・ミシガン大学消費者マインド指数(12月) 59.1 59.1

24:00 米・新築住宅販売件数(11月) 60.0万戸 63.2万戸



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》