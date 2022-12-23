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今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、米耐久財受注、米個人消費支出(PCE)価格コア指数など

2022年12月23日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、米耐久財受注、米個人消費支出(PCE)価格コア指数など
＜国内＞
08:30　消費者物価コア指数(11月)　3.7％　3.6％
08:50　日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(10月27・28日分)
14:30　全国百貨店売上高(11月)　　11.4％
14:30　東京地区百貨店売上高(11月)　　17.0％


GENOVAが東証グロースに新規上場(公開価格:1800円)

アソインターナショナルが東証スタンダードに新規上場(公開価格:870円)


＜海外＞
20:00　ブ・FGV消費者信頼感指数(先週)
21:00　ブ・拡大消費者物価指数(IPCA-15)(12月)　　0.53％
22:30　米・耐久財受注(11月)　-0.8％　1.1％
22:30　米・個人所得(11月)　0.2％　0.7％
22:30　米・個人消費支出(11月)　0.2％　0.8％
22:30　米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(11月)　4.6％　5.0％
24:00　米・ミシガン大学消費者マインド指数(12月)　59.1　59.1
24:00　米・新築住宅販売件数(11月)　60.0万戸　63.2万戸


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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