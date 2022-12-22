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今日の注目スケジュール：景気先行CI指数、英GDP改定値、米GDP確定値など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：景気先行CI指数、英GDP改定値、米GDP確定値など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
10:00 営業毎旬報告(12月20日現在、日本銀行)
14:00 景気一致指数(10月) 99.9
14:00 景気先行CI指数(10月) 99.0
jig.jpが東証グロースに新規上場(公開価格:340円)
コーチ・エィが東証スタンダードに新規上場(公開価格:1840円)
＜海外＞
10:00 中・SWIFTグローバル支払いCNY(11月) 2.13％
16:00 英・GDP改定値(7-9月) 2.4％
20:00 トルコ・中央銀行が政策金利発表 9.00％ 9.00％
22:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 21.1万件
22:30 米・GDP確定値(7-9月) 2.9％ 2.9％
24:00 米・景気先行指数(11月) -0.4％ -0.8％
米・5年インフレ連動債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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