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今日の注目スケジュール：景気先行CI指数、英GDP改定値、米GDP確定値など

2022年12月22日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：景気先行CI指数、英GDP改定値、米GDP確定値など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
10:00　営業毎旬報告(12月20日現在、日本銀行)
14:00　景気一致指数(10月)　　99.9
14:00　景気先行CI指数(10月)　　99.0


jig.jpが東証グロースに新規上場(公開価格:340円)

コーチ・エィが東証スタンダードに新規上場(公開価格:1840円)


＜海外＞
10:00　中・SWIFTグローバル支払いCNY(11月)　　2.13％
16:00　英・GDP改定値(7-9月)　　2.4％
20:00　トルコ・中央銀行が政策金利発表　9.00％　9.00％
22:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　21.1万件
22:30　米・GDP確定値(7-9月)　2.9％　2.9％
24:00　米・景気先行指数(11月)　-0.4％　-0.8％


米・5年インフレ連動債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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