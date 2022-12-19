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今日の注目スケジュール：資金循環統計速報、独IFO企業景況感指数、米NAHB住宅市場指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：資金循環統計速報、独IFO企業景況感指数、米NAHB住宅市場指数など
＜国内＞
08:50 資金循環統計速報(7-9月、日本銀行)
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年)(日本銀
行)
14:00 首都圏新築分譲マンション(11月) 34.7％
日銀政策委員会・金融政策決定会合(1日目)
トリドリが東証グロースに新規上場(公開価格:1500円)
＜海外＞
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(12月15日まで1カ月間) 0.49％ 0.48％
18:00 独・IFO企業景況感指数(12月) 86.3
20:25 ブ・週次景気動向調査
24:00 米・NAHB住宅市場指数(12月) 34 33
27:00 ブ・貿易収支(先週) 17.08億ドル
米・下院特別委員会で連邦議会議事堂襲撃事件の最終報告書承認採決
欧・欧州連合（欧）エネルギー相会合
マレーシア・議会でアンワル首相の信任投票
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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