12/16の強弱材料

*08:38JST 12/16

[強弱材料]

強気材料

・1ドル＝137.70-80円

・米長期金利は低下

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

・コロナ後の人流再開

弱気材料

・日経平均は下落（28051.70、-104.51）

・NYダウは下落（33202.22、-764.13）

・ナスダック総合指数は下落（10810.53、-360.36）

・シカゴ日経先物は下落（27605、大阪比-355）

・SOX指数は下落（2661.41、-115.86）

・VIX指数は上昇（22.83、+1.69）

・米原油先物は下落（76.11、-1.17）

・世界的なインフレ

・米国の金融引き締め継続

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・製造業PMI（12月）

・サービス業PMI（12月）

・総合PMI（12月）

・日本取引所グループ（JPX）の清田CEOが記者会見

・Rebase、オープンワーク、フーディソンの3社が新規上場

・英小売売上高指数（11月）

・独製造業PMI（12月）

・独サービス業PMI（12月）

・独総合PMI（12月）

・ユーロ圏製造業PMI（12月）

・ユーロ圏サービス業PMI（12月）

・ユーロ圏総合PMI（12月）

・英製造業PMI（12月）

・英サービス業PMI（12月）

・英総合PMI（12月）

・ユーロ圏貿易収支（10月）

・ユーロ圏CPI（11月）

・ロシア中央銀行が政策金利発表

・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（12月15日まで1カ月間）

・米製造業PMI（12月）

・米サービス業PMI（12月）

・米総合PMI（12月）

・米つなぎ予算期限《ST》