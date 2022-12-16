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12/16の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:38JST 12/16
[強弱材料]
強気材料
・1ドル＝137.70-80円
・米長期金利は低下
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
・コロナ後の人流再開
弱気材料
・日経平均は下落（28051.70、-104.51）
・NYダウは下落（33202.22、-764.13）
・ナスダック総合指数は下落（10810.53、-360.36）
・シカゴ日経先物は下落（27605、大阪比-355）
・SOX指数は下落（2661.41、-115.86）
・VIX指数は上昇（22.83、+1.69）
・米原油先物は下落（76.11、-1.17）
・世界的なインフレ
・米国の金融引き締め継続
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・製造業PMI（12月）
・サービス業PMI（12月）
・総合PMI（12月）
・日本取引所グループ（JPX）の清田CEOが記者会見
・Rebase、オープンワーク、フーディソンの3社が新規上場
・英小売売上高指数（11月）
・独製造業PMI（12月）
・独サービス業PMI（12月）
・独総合PMI（12月）
・ユーロ圏製造業PMI（12月）
・ユーロ圏サービス業PMI（12月）
・ユーロ圏総合PMI（12月）
・英製造業PMI（12月）
・英サービス業PMI（12月）
・英総合PMI（12月）
・ユーロ圏貿易収支（10月）
・ユーロ圏CPI（11月）
・ロシア中央銀行が政策金利発表
・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（12月15日まで1カ月間）
・米製造業PMI（12月）
・米サービス業PMI（12月）
・米総合PMI（12月）
・米つなぎ予算期限《ST》
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