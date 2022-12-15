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12/15の強弱材料
*08:35JST 12/15
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（28156.21、+201.36）
・米原油先物は上昇（77.28、+1.89）
・米長期金利は低下
・VIX指数は低下（21.14、-1.41）
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
・コロナ後の人流再開
弱気材料
・NYダウは下落（33966.35、-142.29）
・ナスダック総合指数は下落（11170.89、-85.93）
・シカゴ日経先物は下落（27890、大阪比-190）
・1ドル＝135.40-50円
・SOX指数は下落（2777.27、-44.26）
・世界的なインフレ
・米国の金融引き締め継続
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・貿易収支（11月）
・対外対内証券投資（先週）
・第3次産業活動指数（10月）
・エニ—マインドグループが新規上場
・スマートドライブが新規上場
・NZGDP速報（7-9月）
・豪失業率（11月）
・中国中期貸出ファシリティ金利
・中国新築住宅価格（11月）
・中国鉱工業生産指数（11月）
・中国小売売上高（11月）
・中国不動産投資（11月）
・中国固定資産投資（都市部）（11月）
・中国調査失業率（11月）
・ユーロ圏新車販売台数（11月）
・ブラジルFGVインフレ率（IGP-10）（12月）
・スイス中央銀行が政策金利発表
・イングランド銀行（英中央銀行）が政策金利発表
・欧州中央銀行（ECB）が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見
・台湾、メキシコの中央銀行が政策金利発表
・米ニューヨーク連銀製造業景気指数（12月）
・米小売売上高（11月）
・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（12月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米鉱工業生産指数（11月）
・米設備稼働率（11月）
・米企業在庫（10月）
・対米証券投資（10月）
・インド国際収支（7-9月、30日までに）
・欧州連合（EU）首脳会議《ST》
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