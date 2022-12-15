12/15の強弱材料

*08:35JST 12/15

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（28156.21、+201.36）

・米原油先物は上昇（77.28、+1.89）

・米長期金利は低下

・VIX指数は低下（21.14、-1.41）

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

・コロナ後の人流再開

弱気材料

・NYダウは下落（33966.35、-142.29）

・ナスダック総合指数は下落（11170.89、-85.93）

・シカゴ日経先物は下落（27890、大阪比-190）

・1ドル＝135.40-50円

・SOX指数は下落（2777.27、-44.26）

・世界的なインフレ

・米国の金融引き締め継続

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・貿易収支（11月）

・対外対内証券投資（先週）

・第3次産業活動指数（10月）

・エニ—マインドグループが新規上場

・スマートドライブが新規上場

・NZGDP速報（7-9月）

・豪失業率（11月）

・中国中期貸出ファシリティ金利

・中国新築住宅価格（11月）

・中国鉱工業生産指数（11月）

・中国小売売上高（11月）

・中国不動産投資（11月）

・中国固定資産投資（都市部）（11月）

・中国調査失業率（11月）

・ユーロ圏新車販売台数（11月）

・ブラジルFGVインフレ率（IGP-10）（12月）

・スイス中央銀行が政策金利発表

・イングランド銀行（英中央銀行）が政策金利発表

・欧州中央銀行（ECB）が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見

・台湾、メキシコの中央銀行が政策金利発表

・米ニューヨーク連銀製造業景気指数（12月）

・米小売売上高（11月）

・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（12月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米鉱工業生産指数（11月）

・米設備稼働率（11月）

・米企業在庫（10月）

・対米証券投資（10月）

・インド国際収支（7-9月、30日までに）

・欧州連合（EU）首脳会議《ST》