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今日の注目スケジュール：独CPI、英失業率、米消費者物価コア指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：独CPI、英失業率、米消費者物価コア指数など
＜国内＞
10:00 営業毎旬報告(12月10日現在、日本銀行)
プロパティ・テクノロジーズが東証グロースに新規上場(公開価格:2950円)
＜海外＞
16:00 独・CPI(11月) -0.5％ -0.5％
16:00 英・失業率(11月) 3.9％
16:00 英・ILO失業率(3カ月)(10月) 3.7％ 3.6％
19:00 独・ZEW期待指数(12月) -27.0 -36.7
20:00 ブ・ブラジル中央銀行金融政策委員会(COPOM)議事録公表
21:00 ブ・IBGEサービス部門売上高(10月) 0.9％
22:30 米・消費者物価コア指数(11月) 6.0％ 6.3％
米・連邦公開市場委員会(FOMC)(14日まで)
欧・EU運輸・通信・エネルギー相臨時理事会
英・イングランド銀行(英中央銀行)が金融安定報告公表
仏・ウクライナ支援に関する国際会議
石油輸出国機構(OPEC)月報
米・30年債入札
英・10年債入札
伊・3年債、7年債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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