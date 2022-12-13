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今日の注目スケジュール：独CPI、英失業率、米消費者物価コア指数など

2022年12月13日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：独CPI、英失業率、米消費者物価コア指数など
＜国内＞
10:00　営業毎旬報告(12月10日現在、日本銀行)


プロパティ・テクノロジーズが東証グロースに新規上場(公開価格:2950円)


＜海外＞
16:00　独・CPI(11月)　-0.5％　-0.5％
16:00　英・失業率(11月)　　3.9％
16:00　英・ILO失業率(3カ月)(10月)　3.7％　3.6％
19:00　独・ZEW期待指数(12月)　-27.0　-36.7
20:00　ブ・ブラジル中央銀行金融政策委員会(COPOM)議事録公表
21:00　ブ・IBGEサービス部門売上高(10月)　　0.9％
22:30　米・消費者物価コア指数(11月)　6.0％　6.3％


米・連邦公開市場委員会(FOMC)(14日まで)

欧・EU運輸・通信・エネルギー相臨時理事会

英・イングランド銀行(英中央銀行)が金融安定報告公表

仏・ウクライナ支援に関する国際会議

石油輸出国機構(OPEC)月報

米・30年債入札

英・10年債入札

伊・3年債、7年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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