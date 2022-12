「パフューム クローゼット」楽曲衣装着想の新作ウェア、“Cling Cling”ドレスやブラウス

パフューム(Perfume)のファッションプロジェクト「パフューム クローゼット(Perfume Closet)」第7弾の、新作アパレルが登場。2022年12月13日(火)の東京を皮切りに、名古屋、広島、博多、京都、大阪、札幌で開催される期間限定ショップほかで発売される。

■「パフューム クローゼット」第7弾の新作アパレル

2022年7月にリリースされたアルバム「PLASMA」を携え、全国9都市を巡る18公演のアリーナツアーを開催し、年末には15年連続15回目となる第73回NHK紅白歌合戦への出演が決定しているなど、2022年も盛り沢山の内容で音楽活動を行っているパフューム。

そんなパフュームによるファッションプロジェクト「パフューム クローゼット」に、楽曲衣装からインスパイアされた新作が仲間入りする。

■「Flow」「Time Warp」「Cling Cling」「Spending all my time」の衣装から着想

ラインナップするのは、「Flow」・「Time Warp」・「Cling Cling」・「Spending all my time」の4楽曲からインスパイアされたアイテム。たとえば、「Time Warp」からは襟元に鮮やかなライトブルーを配したビッグシルエットコートやロングジレなど、「Cling Cling」からは、オールブラックのプルオーバーやハイネックロングドレスなどが展開される。

ほかにも、楽曲タイトルのロゴを自由に組み合わせて着用できる靴下など全57種の商品を取り揃える。

■東京・大阪・札幌など7都市で期間限定ショップオープン

また、12月13日(火)よりラフォーレ原宿を皮切りに、名古屋、広島、博多、京都、大阪、札幌の全国7都市にて期間限定ショップを順次開催。「パフューム クローゼット」新作を揃えるほか、「Flow」の実際の楽曲衣装を店舗内にて初展示する。

■ラフォーレ原宿では限定メニューも

さらに、対象飲食店舗と「パフューム クローゼット」がコラボレートした期間限定メニューを12月13日(火)から12月25日(日)まで提供する。パフュームの世界観を表現したメニューや、オリジナルラッピングを施したキュートな見た目の「ホイップマフィン」などのスイーツ、ドリンクなどが販売される。

【詳細】

「パフューム クローゼット」第7弾 新作アパレルライン



■期間限定ショップ

・東京

会期:2022年12月13日(火)~12月19日(月) 11:00~20:00

※12月19日(月)は19:00閉店

会場:ラフォーレ原宿 2階 CONTAINER

住所:東京都渋谷区神宮前1-11-6

・名古屋 / 広島

開催時期:2023年1月

・博多 / 京都

開催時期:2月

・大阪 / 札幌

開催時期:3月

※開催時期やエリアは変更になる場合あり。

■アイテム例

・Big silhouette Coat / Inspired by Time Warp・Black 32,000円

・Long Gilet / Inspired by Time Warp・Black 26,000円

・Pullover/Inspired by Cling Cling・Black 16,000円

・High Neck Long Dress/Inspired by Cling Cling・Black 27,000円

■5周年記念限定ショッパー

期間限定ショップにて商品購入者1人1枚プレゼント。

※数量限定につき、無くなり次第終了。

※ショッパーサイズは選択不可。

■ラフォーレ原宿×パフューム クローゼット コラボレーションメニュー

販売期間:12月13日(火)~12月25日(日)

場所:ラフォーレ原宿 対象飲食店舗

メニュー例:

・「MILK MILK MILK!」Perfume Closet ホイップマフィン イートイン 880円

※イートインのみの提供

Perfume Closet ソーダドリンク イートイン 825円・テイクアウト 810円

・「ovgo B.A.K.E.R Meiji St.」SALTY CHOCOLATE SCOKIE イートイン 495円・テイクアウト 486円

・「Chipoon」広島レモンのさっぱり豆乳ヌードル イートイン 1,500円・テイクアウト 1,473円

※本コラボレーションは、ラフォーレ原宿限定でのサービス。また、期間限定ショップの会期とは異なる。

※会期中、対象商品を購入すると、使い捨てランチョンマットを配布。数量限定につき、無くなり次第終了。デザインは選択不可。

※予告なくサービス内容が変更になる場合あり。