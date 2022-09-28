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9/28の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:28JST 9/28
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（26571.87、+140.32）
・ナスダック総合指数は上昇（10829.50、+26.58）
・1ドル＝144.70-80円
・SOX指数は上昇（2398.04、+24.58）
・米原油先物は上昇（78.50、+1.79）
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・NYダウは下落（29134.99、-125.82）
・シカゴ日経先物は下落（26185、大阪比-135）
・VIX指数は上昇（32.60、+0.34）
・米長期金利は上昇
・世界的なインフレ
・米国の金融引き締め継続
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・9月中間配当、優待、分割の権利付き最終売買日
・日銀金融政策決定会合議事要旨（7月20、21日分）
・石油製品価格（26日現在）
・景気動向指数改定値（7月）
・ファインズが新規上場
・グラッドキューブが新規上場
・大引けに日経平均の銘柄入れ替えトレード
・ハリス米副大統領が米軍横須賀基地で日米同盟強化について演説
・豪小売売上高（8月）
・タイ中央銀行が政策金利発表
・ブラジル融資残高（8月）
・ブラジル個人ローン・デフォルト率（8月）
・ブラジル連邦政府債務残高（8月）
・米卸売在庫（8月）
・米中古住宅販売成約指数（8月）
・米国債（2年変動利付債、7年債）入札
・米アトランタ連銀総裁が質疑応答に参加
・米シカゴ連銀総裁が講演
・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁が講演《ST》
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