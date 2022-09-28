*08:28JST 9/28

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（26571.87、+140.32）

・ナスダック総合指数は上昇（10829.50、+26.58）

・1ドル＝144.70-80円

・SOX指数は上昇（2398.04、+24.58）

・米原油先物は上昇（78.50、+1.79）

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・NYダウは下落（29134.99、-125.82）

・シカゴ日経先物は下落（26185、大阪比-135）

・VIX指数は上昇（32.60、+0.34）

・米長期金利は上昇

・世界的なインフレ

・米国の金融引き締め継続

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・9月中間配当、優待、分割の権利付き最終売買日

・日銀金融政策決定会合議事要旨（7月20、21日分）

・石油製品価格（26日現在）

・景気動向指数改定値（7月）

・ファインズが新規上場

・グラッドキューブが新規上場

・大引けに日経平均の銘柄入れ替えトレード

・ハリス米副大統領が米軍横須賀基地で日米同盟強化について演説

・豪小売売上高（8月）

・タイ中央銀行が政策金利発表

・ブラジル融資残高（8月）

・ブラジル個人ローン・デフォルト率（8月）

・ブラジル連邦政府債務残高（8月）

・米卸売在庫（8月）

・米中古住宅販売成約指数（8月）

・米国債（2年変動利付債、7年債）入札

・米アトランタ連銀総裁が質疑応答に参加

・米シカゴ連銀総裁が講演

・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁が講演《ST》