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NY外為：ポンド伸び悩む、BOEの慎重な利上げ受け
記事提供元：フィスコ
*01:21JST NY外為：ポンド伸び悩む、BOEの慎重な利上げ受け
NY外為市場ではポンド売りが再燃した。ポンド・ドルは、英中銀が金融政策決定会合で0.5％の利上げに踏み切ったため一時1.1364ドルまで上昇。しかし、9人の金融政策委員会（MPC）委員のうち3人が大幅利上げを主張する中、慎重な利上げにとどまり、再び1.13ドル割れ、1.1240ドルまで反落した。
ポンド円は日銀の介入受けた円買いに朝方159円13銭まで下落後も160円27銭で上値が重い。《KY》
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