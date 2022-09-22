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【市場反応】米8月景気先行指数、6カ月連続マイナスでドル買い後退
記事提供元：フィスコ
*23:35JST 【市場反応】米8月景気先行指数、6カ月連続マイナスでドル買い後退
米8月景気先行指数は前月比-0.3％と6カ月連続のマイナスとなった。7月-0.5％から改善も予想を下回った。
ドル・円は142円00銭付近から141円65-70銭へ反落。ユーロ・ドルは0.9887ドルから0.9831ドルまで反落後、0.9850ドル前後で下げ止まった。ポンド・ドルは1.1240ドルまで反落後、1.1284ドルへ上昇した。
【経済指標】
・米・8月景気先行指数：前月比-0.3％（予想：-0.1％、7月：-0.5％←-0.4％）《KY》
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