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アシロ 大幅に3日ぶり反発、22年10月期期末配当予想を12.45円に増額修正、新たな還元方針導入／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:54JST ＜7378＞ アシロ 884 +15
大幅に3日ぶり反発。配当性向30％程度を基準とする新たな株主還元方針を導入した上で、22年10月期の期末配当を従来予想の無配から12.45円（前期末実績は無配）に増額修正している。また、22年10月期第3四半期累計（21年11月-22年7月）の営業利益はリーガルメディア関連事業が伸び、前年同期比58.4％増の4.20億円で着地した。通期予想は前期比31.0％増の4.73億円で据え置いた。《ST》
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