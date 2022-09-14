セルソース　大幅に反発、22年10月期第3四半期の営業利益38.3％増、加工受託サービスが拡大／新興市場スナップショット

*13:10JST ＜4880＞ セルソース 5090 +200

大幅に反発。22年10月期第3四半期累計（21年11月-22年7月）の営業利益を前年同期比38.3％増の9.38億円と発表している。新型コロナウイルスの感染拡大による成長鈍化傾向が治まり、加工受託サービスを中心に順調に拡大した。通期予想は前期比34.7％増の13.36億円で据え置いた。第3四半期累計の営業利益が第2四半期累計（4.90億円）に比べて約1.9倍に急増したことが好感されているようだ。《ST》