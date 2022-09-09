ブルガリ「セルペンティ」新作“ブラック”腕時計、ダイヤモンドが輝くローズゴールドベゼル

ブルガリ(BVLGARI)から、“ブラック”カラーの新作レディース＆メンズ腕時計が登場。2022年9月より発売される。

■蛇モチーフの「セルペンティ セドゥットーリ」

スネークヘッドを思わせるケースと、うろこモチーフのブレスレットを組み合わせたレディース腕時計「セルペンティ セドゥットーリ」には、ブラックダイアル×ローズゴールドベゼルの新作がラインナップ。ベゼルには、38石のダイヤモンドをセットし、より一層華やかなデザインに仕上げている。

■ブレスレットが巻き付く「セルペンティ スピガ」

手首に巻き付くブレスレットが特徴の「セルペンティ スピガ」ウォッチにも、ブラックをベースにした新作が仲間入り。ローズゴールド製ベゼルと、ブラックセラミック製ブレスレットに、光り輝くダイヤモンドをあしらった。

■ブランドロゴが魅力の「ブルガリ・ブルガリ」

ブランドロゴが目を引くアイコンウォッチ「ブルガリ・ブルガリ」からも、ダイアル・ベゼル・ブレスレットを黒で統一したオールブラックモデルが登場。ダイアルには、コントラストの効いたホワイトのインデックスを採用している。女性向けのケース径33mmモデルには、クォーツムーブメントを、男性向けの41mmモデルには、自動巻きムーブメントBVLキャリバー191を搭載した。

【詳細】

ブルガリ 新作レディース＆メンズ腕時計



■「セルペンティ セドゥットーリ」

発売時期：2022年9月発売予定

価格：880,000円、ブリリアンカットダイヤモンド(約0.38ct) 1,408,000円 ※予定価格

＜仕様＞

ケース：33mm、ブラックDLC加工スティール製ケース、ローズゴールド製ベゼル、カボションカットブラックセラミックをセットしたローズゴールド製リューズ、カボションカットブラックセラミック

ダイヤル：ブラックラッカーダイヤル

ムーブメント：クォーツムーブメント、時/分表示

ブレスレット：ブラックDLC加工スティール製ブレスレット、フォールディングバックル

防水性：30m防水

■「セルペンティ スピガ」＜340本限定生産＞

発売時期：2022年9月発売予定

価格：2,090,000円 ※予定価格

＜仕様＞

ケース：35mm、ブラックセラミックケース、ローズゴールド製ベゼル、ブリリアンカットダイヤモンド(約0.29ct)、カボションカットブラックセラミックをセットしたローズゴールド製リューズ、カボションカットブラックセラミックをセットしたローズゴールド製リューズ

ダイヤル：ブラックダイヤル、ローズゴールドプレートインデックス

ムーブメント:クォーツムーブメント、時/分表示

ブレスレット：ダブルスピネルブラックセラミックブレスレット、ローズゴールドと152石のダイヤモンド(約1.0ct)

■「ブルガリ・ブルガリ」

※2022年9月上旬現在発売中

価格：41mm 627,000円、33mm 467,500円

＜仕様＞

ブラックDLC加工スティール製ケース、ブラックセラミックをセットしたスティール製リューズ、ダブルロゴの入ったスティール製ベゼル

ダイヤル：ブラックラッカーダイヤル、ハンドアプライドインデックス

ムーブメント:BVL191機械式マニュファクチュールムーブメント/自動巻き(41mm)、クォーツムーブメント(33mm)、時/分/秒/日付表示

ブレスレット：DLC加工スティール製ブレスレットおよびフォールディングクラスプ

【問い合わせ先】

ブルガリ ジャパン

TEL：03-6362-0100