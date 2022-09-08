関連記事
ジーニー 年初来高値、シンガポールのInMobiと業務提携、幅広いソリューション提供へ／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:22JST ＜6562＞ ジーニー 1284 +94
年初来高値。自社が提供するGENIEE DSP（Demand Side Platform）が世界トップレベルのマーケティングプラットフォームを提供するシンガポールのInMobiと業務提携すると発表している。GENIEE DSPは、広告主の利益を最大化するための広告買い付けプラットフォーム。提携により、GENIEE DSPはInMobiが保有するモバイルアプリやメディア在庫にアクセスし、顧客の目的に沿ったより幅広いソリューションを提供できるようになる。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- サイバーセキュリ 大幅に3日ぶり反発、Amazon SNS用いた通知開始、親ロ派ハッカーの「宣戦布告」も材料視／新興市場スナップショット 9/ 8 09:32
- Ｐアンチエイジ 大幅続伸、新ブランド「Reinca」を販売開始へ、コア成分に歯髄幹細胞培養上清液／新興市場スナップショット 9/ 7 14:00
- Ｊフロンティア 大幅に反発、調剤薬局のマリーングループHDが「SOKUYAKU」を順次導入／新興市場スナップショット 9/ 7 13:43
- インフォネット ストップ高、セキュアブレインと業務提携、「GRED Web改ざんチェック Cloud」の提供開始／新興市場スナップショット 9/ 7 13:24
- シノプス ストップ高で年初来高値、西友に需要予測型自動発注サービス「sinops-CLOUD」提供／新興市場スナップショット 9/ 7 09:45