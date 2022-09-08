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ジーニー　年初来高値、シンガポールのInMobiと業務提携、幅広いソリューション提供へ／新興市場スナップショット

2022年9月8日 09:22

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記事提供元：フィスコ

*09:22JST ＜6562＞ ジーニー 1284 +94
年初来高値。自社が提供するGENIEE DSP（Demand Side Platform）が世界トップレベルのマーケティングプラットフォームを提供するシンガポールのInMobiと業務提携すると発表している。GENIEE DSPは、広告主の利益を最大化するための広告買い付けプラットフォーム。提携により、GENIEE DSPはInMobiが保有するモバイルアプリやメディア在庫にアクセスし、顧客の目的に沿ったより幅広いソリューションを提供できるようになる。《ST》

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