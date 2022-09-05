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5日の日本国債市場概況：債券先物は149円53銭で終了

2022年9月5日 17:05

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記事提供元：フィスコ

*17:05JST 5日の日本国債市場概況：債券先物は149円53銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2022年9月限
寄付149円36銭 高値149円57銭 安値149円35銭 引け149円53銭
売買高総計9315枚

2年 440回 -0.090％
5年 153回 0.015％
10年 367回 0.230％
20年 181回 0.895％

債券先物9月限は、149円36銭で取引を開始。前週末NY市場での米国の8月雇用統計発表後の長期金利低下を受けて買いが優勢になり、149円35銭から149円57銭まで上げた。日銀の指し値オペの継続も下支えになった。現物債の取引では、全年限が買われた。

＜米国債概況＞
休場。

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は1.54％、英国債は2.97％、オーストラリア10年債は3.64％、NZ10年債は3.97％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・17:30　英・8月サービス業PMI改定値（予想：52.5、速報値：52.5）
・18:00　ユーロ圏・7月小売売上高（前月比予想：+0.4％、6月：-1.2％）
・米国休場（レーバーデー）《KK》

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