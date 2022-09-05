「TOKYO FASHION AWARD 2023」第8回受賞デザイナーが決定

東京都ならびに一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構（JFWO）主催のファッションアワード「TOKYO FASHION AWARD」第8回受賞デザイナーが決定した。■「TOKYO FASHION AWARD 2023」第8回受賞デザイナー パリ・メンズ・ファッション・ウィーク時期 支援デザイナー 「イレニサ（IRENISA）」小林 祐 ／ 安倍 悠治 「コッキ（KHOKI）」KHOKI デザインチーム 「タナカ（TANAKA）」タナカ サヨリ ／ クボシタ アキラ 「テンダーパーソン（TENDER PERSON）」ビアンカ ／ ヤシゲ ユウトパリ・ウィメンズ・ファッション・ウィーク時期の支援デザイナー 「アキコアオキ（AKIKOAOKI）」青木 明子 「フェティコ（FETICO）」舟山 瑛美 「アンスクリア（INSCRIRE）」岡 ゆみか 「ヴィヴィアーノ（VIVIANO）」ヴィヴィアーノ・スー 同アワードは、世界をフィールドに活躍するポテンシャルの高い東京の旬なファッションブランドを選定、表彰し、海外での活動をサポートする新しい形のファッションアワードだ。世界で活躍するファッションデザイナーを東京から輩出することを目的に、国際的な活躍が期待されるブランドに対し、ビジネス面における支援を継続的に行う。受賞8デザイナーへの支援として、パリ・ファッション・ウィーク中に、同事業単独のショールーム「showroom.tokyo」を開設し、世界の有力なバイヤーとのビジネスマッチングの機会を設けることで、国内外でのビジネス拡大を目指す。