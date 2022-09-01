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スマレジ　大幅に反発、クラウドPOSレジ「スマレジ」の累積取扱高が5兆円突破／新興市場スナップショット

2022年9月1日 09:43

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記事提供元：フィスコ

*09:43JST ＜4431＞ スマレジ 1145 +20
大幅に反発。タブレットを利用したクラウドPOSレジ「スマレジ」で取引された累積取扱高が8月に5兆円を突破したと発表している。業種・業態・規模を問わず、幅広い顧客に利用されており、直近では全国に40店舗を擁する有隣堂（横浜市）など複数店舗を展開する大手企業での導入が累積取扱高の伸長を牽引した。感染症予防の観点から店舗の非対面・非接触での接客ニーズも増しているという。《ST》

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