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カッパクリエなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜1369＞ ;DIAM225;982%;668;0.33;28605;130 ＜2819＞ ;エバラ食品工業;875%;17500;0.06;3210;25 ＜3175＞ ;APHD;660%;16500;1.66;444;3 ＜4718＞ ;早稲アカ;472%;81100;0.72;1095;0 ＜8362＞ ;福井銀;458%;52700;0.36;1406;-18 ＜1309＞ ;上証50連;368%;162;4.12;42200;650 ＜8613＞ ;丸三証;341%;162300;0.11;485;0 ＜7816＞ ;スノーピーク;293%;1123300;0.88;2267;-1 ＜3196＞ ;ホットランド;278%;55300;0.15;1310;1 ＜9760＞ ;進学会HD;264%;22400;1.87;326;0 ＜7421＞ ;カッパクリエ;255%;119700;0.06;1417;-2 ＜8104＞ ;クワザワHD;246%;10100;0.80;433;0 ＜5337＞ ;ダントーＨＤ;236%;89100;6.60;317;0 ＜5273＞ ;三谷セキサン;213%;17500;0.30;3660;40 ＜2139＞ ;中広;203%;13200;3.63;410;1 ＜7128＞ ;フルサト・マルカＨＤ;186%;36100;0.14;3365;-15 ＜4428＞ ;シノプス;175%;6300;8.27;1245;-12 ＜3067＞ ;東京一;164%;9000;0.24;592;1 ＜9475＞ ;昭文社HD;162%;9700;1.87;322;1 ＜7049＞ ;識学;154%;15700;2.62;719;-9
[コメント]
カッパクリエは売り長の需給状況が慢性化しているほか、足元では安値圏での期日が続くため、買い方優位の需給が続く。《FA》
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