*08:24JST 6/17

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（26431.20、+105.04）

・米原油先物は上昇（115.25、+2.16）

・米長期金利は低下

・米国景気は拡大

・コロナ流行下の経済活動正常化

・日銀は金融緩和を長期化

弱気材料

・NYダウは下落（29927.07、-741.46）

・ナスダック総合指数は下落（10646.10、-453.06）

・シカゴ日経先物は下落（25600、大阪比-830）

・1ドル＝132.30-40円

・SOX指数は下落（2566.86、-170.69）

・VIX指数は上昇（32.95、+3.33）

・英国とスイスで政策金利引き上げ

・米国の急速な金融引き締め懸念

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・日銀金融政策決定会合（2日目）の結果発表

・黒田日銀総裁が記者会見

・「会社四季報・夏号」発売

・日本郵政＜6178＞、日本電産＜6594＞など定時株主総会

・英小売売上高指数（5月）

・ユーロ圏消費者物価指数確定値（5月）

・米鉱工業生産指数（5月）

・米設備稼働率（5月）

・米景気先行指数（5月）

・パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長が記者会見

・欧州連合（EU）財務相理事会

・コロンビア大統領選挙決選投票（19日）

・仏国民議会（下院）選挙決選投票（19日）《ST》