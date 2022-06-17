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6/17の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:24JST 6/17
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（26431.20、+105.04）
・米原油先物は上昇（115.25、+2.16）
・米長期金利は低下
・米国景気は拡大
・コロナ流行下の経済活動正常化
・日銀は金融緩和を長期化
弱気材料
・NYダウは下落（29927.07、-741.46）
・ナスダック総合指数は下落（10646.10、-453.06）
・シカゴ日経先物は下落（25600、大阪比-830）
・1ドル＝132.30-40円
・SOX指数は下落（2566.86、-170.69）
・VIX指数は上昇（32.95、+3.33）
・英国とスイスで政策金利引き上げ
・米国の急速な金融引き締め懸念
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・日銀金融政策決定会合（2日目）の結果発表
・黒田日銀総裁が記者会見
・「会社四季報・夏号」発売
・日本郵政＜6178＞、日本電産＜6594＞など定時株主総会
・英小売売上高指数（5月）
・ユーロ圏消費者物価指数確定値（5月）
・米鉱工業生産指数（5月）
・米設備稼働率（5月）
・米景気先行指数（5月）
・パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長が記者会見
・欧州連合（EU）財務相理事会
・コロンビア大統領選挙決選投票（19日）
・仏国民議会（下院）選挙決選投票（19日）《ST》
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