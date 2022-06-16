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アレキサンダー・マックイーン“弓型”シルエットの新作バッグ「ザ ボウ」異素材ミックスも
記事提供元：ファッションプレス
アレキサンダー・マックイーン(Alexander McQueen)の2022年プレフォールコレクションから、新作ウィメンズバッグ「ザ ボウ(The Bow)」が登場。
■“弓型”シルエットの新作バッグ「ザ ボウ」
アレキサンダー・マックイーンの新作「ザ ボウ」は、“弓型”のシルエットを表現したハンドバッグ。カットした柔らかなレザーを折り畳み、ハンドル部分をユニークなフォルムに仕上げている。コントラストの効いたステッチや、ゴールドに輝くシグネチャーロゴもポイントだ。
実用性も備えており、たっぷりと荷物を収納できるメインコンパートメントの他、クレジットカードスロットを備えた取り外し可能なジップポーチが付属。開口部はマグネット式で、簡単に開閉できるのも嬉しい。
■レザー×ラフィアやデニムなど異素材ミックスも
バリエーションも豊富に用意。ベーシックなブラックやヴィヴィッドなイエローのカーフレザーをはじめ、レザー×ラフィアやレザー×デニムといた異素材ミックスモデルも揃う。サイズは2種類となっており、ストラップが付属するスモールサイズはショルダーバッグとしても活躍してくれる。
【詳細】
アレキサンダー・マックイーン 新作バッグ「ザ ボウ」
※2022年6月中旬現在発売中。
アイテム例：
・The Bow 242,000円(カーフレザー)
・The Bow 176,000円(ナチュラルラフィア＆タンスムースカーフレザー)
・The Bow Small 143,000円(ブルーデニム＆スムースカーフレザー)
サイズ：
・The Bow W63xH43xD23cm
・The Bow Small W43xH30xD14cm
【問い合わせ先】
アレキサンダー・マックイーン
TEL：03-5778-0786
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