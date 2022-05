「ハリー・ポッターカフェ」赤坂に - 魔法＆“4つの寮”モチーフのフードやコースメニュー、グッズも

「ハリー・ポッター カフェ(Harry Potter Cafe)」が、赤坂Bizタワー 1階にオープン。2022年6月16日(火)よりプレオープンし、7月8日(金)よりグランドオープンを迎える。

■「ハリー・ポッター カフェ」が赤坂エリアに!

『ハリー・ポッター』魔法ワールドの世界が赤坂エリアに期間限定オープンするのに伴い、赤坂Bizタワーに「ハリー・ポッター カフェ」が登場。『ハリー・ポッター』の物語への愛着と思い出を共有できる場所として、『ハリー・ポッター』魔法ワールドのファンタジックな世界観をイメージした店舗空間が展開される。

■ファンタジックなメニューラインナップ

■フードメニュー

カフェでは、物語に登場する「ホグワーツ魔法魔術学校」の4つの寮、グリフィンドール・スリザリン・ハッフルパフ・レイブンクローをモチーフにした「チーズトースティー」や「シチュー」をはじめ、「大釜で煮込んだスープ」や「ドラゴンの吐息 ローストビーフ」など、まるで魔法を使って作られたかのようなファンタジックなメニューが勢揃い。

■スイーツ&ノンアルカクテルなど

またカフェタイムにおすすめのスイーツには、愛らしいふくろう「ヘドウィグ」や、大蜘蛛「アラゴグ」の隠れ家をモチーフにしたケーキなどがラインナップする。

「エクスペクト・パトローナム」「ウィンガーディアム・レヴィオーサ」など、“魔法”をテーマにしたカラフルなノンアルコールカクテルも見逃せない一杯だ。

■豪華なコースメニューも

さらに、前菜からメイン、デザートまでがセットになったコースメニューも登場。スパイスを使ったグリーンサラダや、「9と3/4番線」をモチーフにしたフード、ローストビーフなどのメインディッシュに、「アラゴグの隠れ家」と名付けたミステリアスな佇まいのデザートがつく、充実したラインナップを一度に楽しめる。

■オリジナルグッズ登場

カフェメニューに加えて、カフェオリジナルグッズも販売。4つの寮をデザインに落とし込んだプレートや白雲石コースター、『ハリー・ポッター』の幻想的な雰囲気を彷彿させるランチョンマット、ガラスマグカップなどのグッズが揃う。

【詳細】

ハリー・ポッター カフェ

プレオープン日:2022年6月16日(火)

※プレオープン期間・6月16日(火)~7月7日(木)は、短縮営業、一部メニューのみ提供。

グランドオープン日:2022年7月8日(金)

場所:赤坂Bizタワー 1階

住所:東京都港区赤坂5-3−1

営業時間:

〈プレオープン〉

平日:カフェ 11:00~14:30、ディナー 17:00~21:30、テイクアウト 11:00~14:30 / 17:00~21:30

土日:カフェ 11:00~17:00、ディナー 17:00~21:30、テイクアウト 11:00~21:30

〈グランドオープン〉

カフェ 11:00~17:00、ディナー 17:00~23:00、テイクアウト 11:00~23:00

※ラストオーダーは各営業時間の30分前。

※不定休。

※営業時間詳細などは、カフェ公式サイトに記載。

■予約詳細

※6月16日(木)~7月31日(日)の期間は完全予約制。

・6月16日(木)~7月7日(木)までの予約:5月26日(木)13:00~開始

・7月8日(金)~8月31日(水)までの予約:6月16日(木)11:00~開始

※9月1日(木)以降の予約については、後日カフェ公式ホームページにて告知。

■オリジナルメニュー例

・ドラゴンの吐息 ローストビーフ 2,420円

・大釜で煮込んだスープ 880円

・ふくろう便 サンデーロースト 1,980円

※サイドメニューをライスまたはバゲットから選択可。

・4寮シチュー グリフィンドール/スリザリン/ハッフルパフ/レイブンクロー 各1,650円

※サイドメニューをライスまたはバゲットから選択可。

・ホグワーツ ステーキパイ 1,320円

・イートンメス ゴブレット 1,430円

・ヘドウィグ ケーキ 1,540円

・アラゴグの隠れ家 1,320円

・ノンアルコールカクテル 各1,320円

種類:エクスペクト・パトローナム、ウィンガーディアム・レヴィオーサ、ハービヴィカス、ステューピファイ

・コースメニュー 5,280円 ※2名~注文可。

内容:グリーンハウスサラダ with スパイス、9と3/4番線 ビーンズ、大釜で煮込んだスープ、メインディッシュ(ドラゴンの吐息 ローストビーフ or +440円でふくろう便 サンデーロースト)、アラゴグの隠れ家

■オリジナルグッズ例

・プレート(グリフィンドール/スリザリン/ハッフルパフ/レイブンクロー) 各2,750円

・ガラスマグカップ 2,200円

・白雲石コースター(グリフィンドール/スリザリン/ハッフルパフ/レイブンクロー) 各1,089円

・アクリルキーチェーン(A / B) 各825円

※エコバッグは8月より販売予定、発売日が決まり次第カフェ公式サイトにて告知。

※グッズ購入特典:カフェのグッズを3,500円以上購入した人に1会計につき1枚「オリジナル紙製ショッパー」をプレゼント。7月8日(金)のグランドオープンから配布。無くなり次第終了。

WIZARDING WORLD characters, names, and related indicia are © & TM Warner Bros.

Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s22)