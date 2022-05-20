バター和菓子専門店「八 バイ プレスバターサンド」抹茶の新作和バターサンド、大納言あずきの甘納豆入り

バター和菓子専門店「八 バイ プレスバターサンド(八 by PRESS BUTTER SAND)」から、新作スイーツ「和バターサンド〈抹茶あずき〉」が登場。2022年6月1日(水)に発売される。

■「八 バイ プレスバターサンド」抹茶の新作和バターサンド

「八 バイ プレスバターサンド」は、人気バターサンド専門店「プレスバターサンド」のスピンオフブランド。和素材を使ったバターサンドをはじめ、バターの美味しさと伝統的な和菓子をかけ合わせた、新カテゴリーのスイーツ“バター和菓子”を提案している。

■甘納豆入りの宇治抹茶バタークリームをサンド

今回その新作としてラインナップに加わる「和バターサンド〈抹茶あずき〉」は、米粉と抹茶を練り込んだ“サクほろ”食感の生地に、香り高い宇治抹茶のバタークリームをサンドした新作フレーバー。

味わいの要となるバタークリームには、北海道産の大納言あずきを使った甘納豆をたっぷりと使用。上品な甘みと抹茶の香りだけではなく、甘納豆特有のシャリっとした食感も楽しめる一品となっている。

■商品情報

「和バターサンド〈抹茶あずき〉」

販売期間：2022年6月1日(水)〜9月30日(金)

価格：4個入 1,296円、8個入 2,592円

取扱店舗：八 バイ プレスバターサンド 全店舗、催事店舗(鶴屋百貨店[5/25〜5/31]・近鉄百貨店 橿原店[6/1〜6/7]・博多阪急[6/22〜7/5])、ベイク ザ ショップ 自由が丘店、大丸心斎橋店、公式オンラインショップ「BAKE THE ONLINE」