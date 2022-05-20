関連記事
バター和菓子専門店「八 バイ プレスバターサンド」抹茶の新作和バターサンド、大納言あずきの甘納豆入り
記事提供元：ファッションプレス
バター和菓子専門店「八 バイ プレスバターサンド(八 by PRESS BUTTER SAND)」から、新作スイーツ「和バターサンド〈抹茶あずき〉」が登場。2022年6月1日(水)に発売される。
■「八 バイ プレスバターサンド」抹茶の新作和バターサンド
「八 バイ プレスバターサンド」は、人気バターサンド専門店「プレスバターサンド」のスピンオフブランド。和素材を使ったバターサンドをはじめ、バターの美味しさと伝統的な和菓子をかけ合わせた、新カテゴリーのスイーツ“バター和菓子”を提案している。
■甘納豆入りの宇治抹茶バタークリームをサンド
今回その新作としてラインナップに加わる「和バターサンド〈抹茶あずき〉」は、米粉と抹茶を練り込んだ“サクほろ”食感の生地に、香り高い宇治抹茶のバタークリームをサンドした新作フレーバー。
味わいの要となるバタークリームには、北海道産の大納言あずきを使った甘納豆をたっぷりと使用。上品な甘みと抹茶の香りだけではなく、甘納豆特有のシャリっとした食感も楽しめる一品となっている。
■商品情報
「和バターサンド〈抹茶あずき〉」
販売期間：2022年6月1日(水)〜9月30日(金)
価格：4個入 1,296円、8個入 2,592円
取扱店舗：八 バイ プレスバターサンド 全店舗、催事店舗(鶴屋百貨店[5/25〜5/31]・近鉄百貨店 橿原店[6/1〜6/7]・博多阪急[6/22〜7/5])、ベイク ザ ショップ 自由が丘店、大丸心斎橋店、公式オンラインショップ「BAKE THE ONLINE」
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 「にじいろのアメ」“虹色の雨粒型”キャンディ、1粒1粒色・味わいが異なるにじいろソーダ味 5/20 07:52
- デザートビュッフェ「スイーツアクアリウム」小田原で、珊瑚＆貝殻など海モチーフのスイーツが集結 5/19 16:21
- ル・ショコラ・アラン・デュカス“たっぷりマンゴー×ショコラ”の夏アフタヌーンティー&スイーツ 5/18 16:35
- 台湾発ジ アレイ新作「フルーツティーグルト」“白桃やパイン果肉×ヨーグルト”の爽やかスムージー 5/17 16:46
- リチュエル カフェのピスタチオケーキ「フレジエ エスカルゴ」がリニューアル、よりリッチな味わいに 5/17 16:46