バルテス　大幅に3日ぶり反発、22年3月期の営業利益予想を上方修正、金融・公共・流通など好調／新興市場スナップショット



*09:23JST <4442> バルテス 1484 +184

大幅に3日ぶり反発。22年3月期の営業利益を従来予想の4.64億円から5.70億円（前期実績3.44億円）に上方修正している。利益率の高い金融・公共・流通などエンタープライズ系領域の業績が好調に推移したため。また、下期以降に案件管理体制を見直したことで主要事業の原価低減や販管費低減が進んだことも利益を押し上げる見通し。前日までの続落を受けて押し目買いも入っているようだ。《ST》