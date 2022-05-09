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バーチャレク　大幅に3日続伸、育成型DX人材サービス開始を引き続き材料視／新興市場スナップショット

2022年5月9日 14:48

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記事提供元：フィスコ


*14:48JST <6193> バーチャレク 1027 +41
大幅に3日続伸。大型連休の谷間の2日にグループ会社が「育成型DX人材サービス」の提供を開始すると発表したことが引き続き買い材料視されている。顧客管理ソリューション「Salesforce」を扱う人材育成に取り組み、DXの実行・運用が担える人材を企業に提供する。同日にグループのタイムインターメディア（東京都新宿区）が、日本文書情報マネジメント協会機関誌「IM」のDX特集に取り上げられたことも評価されているようだ。《FA》

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