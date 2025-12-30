*12:41JST 後場に注目すべき3つのポイント～米株安と円高で軟調な展開

30日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。

・日経平均は続落、米株安と円高で軟調な展開

・ドル・円は小じっかり、ドル買い・円売りで

・値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞、同2位はリクルートHD＜6098＞

■日経平均は続落、米株安と円高で軟調な展開

日経平均は続落。61.57円安の50465.35円（出来高概算7億1499万株）で前場の取引を終えている。

前日29日の米国株式市場は続落。ダウ平均は249.04ドル安の48461.93ドル、ナスダックは118.75ポイント安の23474.35で取引を終了した。年末に向けた利益確定売りが先行したと見られ、寄り付き後、下落。トランプ大統領が実施したウクライナ、ゼレンスキー大統領との会談後の電話会談でロシアのプーチン大統領がウクライナにより大統領府が攻撃されたと主張したことがわかり、和平案締結の期待後退でさらに売られ、終日軟調に推移し終了した。セクター別ではエネルギーが上昇した一方、自動車・自動車部品が下落。

米株式市場の動向を横目に、30日の日経平均は214.07円安の50312.85円と続落して取引を開始した。朝方は前日の米株安や円高進行を受けて売り優勢となる場面がみられたものの、輸出関連を中心に買い戻しが入り下げ幅を縮小した。業種別では値動きの軽い銘柄を中心に物色が散発し、売買は手控えムードが強いなか出来高は膠着した。為替はやや円高方向で推移し、外需株への負荷となっているが、これが前場の重石となる場面もあった。

個別では、ファーストリテ＜9983＞、イビデン＜4062＞、東エレク＜8035＞、村田製＜6981＞、ディスコ＜6146＞、TDK＜6762＞、富士通＜6702＞、ソニーG＜6758＞、住友電＜5802＞、HOYA＜7741＞、スクリン＜7735＞、レーザーテク＜6920＞、野村総合研究所＜4307＞、ダイキン＜6367＞、アドバンテスト＜6857＞などの銘柄が上昇。

一方、ソフトバンクG＜9984＞、リクルートHD＜6098＞、中外薬＜4519＞、信越化＜4063＞、住友鉱＜5713＞、任天堂<7974>、伊藤忠<8001>、KDDI<9433>、バンナムHD<7832>、第一三共<4568>、セコム<9735>、コナミG<9766>、ベイカレント<6532>、テルモ<4543>、ホンダ<7267>などの銘柄が下落。

業種別では、鉱業や石油・石炭製品、建設業などが堅調に推移した一方で、医薬品や情報・通信業、その他製品など多くの業種で下落が目立ち、特にサービス業や証券・商品先物取引業などで弱さが意識される展開となっている。

後場の日経平均株価は、方向感に乏しい展開が続くとの見通しとなろう。米国株安や円高圧力が重石となる可能性がある一方、前場の反発基調が下支え要因となるとの見方も出ている。為替や先物動向、国内外の経済指標発表など具体的な材料が不足する中で、出来高の低迷や年末要因による需給の薄さが相場の重さを助長する局面となる可能性が意識されよう。具体的な経済指標や企業決算の発表を控え、銘柄間の選別が進む展開となり得るとの見方がある。

■ドル・円は小じっかり、ドル買い・円売りで

30日午前の東京市場でドル・円は小じっかりの値動きとなり、155円93銭から156円33銭まで値を上げた。仲値にかけて国内勢がドル買いを強め、156円前半に浮上。ドル買い一服後は日本の財政悪化懸念による円売りが続き、主要通貨を支える展開に。

ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円93銭から156円33銭、ユ-ロ・円は183円60銭から184円09銭、ユ-ロ・ドルは1.1767ドルから1.1776ドル。

■後場のチェック銘柄

・ＴＭＨ<280A>、ブイキューブ<3681>など、6銘柄がストップ高

※一時ストップ高（気配値）を含みます

・値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞、同2位はリクルートHD＜6098＞

■経済指標・要人発言

【経済指標】

・米・11月中古住宅販売制約指数：前月比＋3.3％（＋0.9％、10月＋2.4％）

・米・12月ダラス連銀製造業活動：－10.9（予想－6.0、11月－10.4）

【要人発言】

「米国はべネズエラに対する軍事作戦で、大規模施設を攻撃」

「米ロ首脳との協議後、いくらか厄介な問題」

「イランが核兵器開発プロブラム再開を模索したら、米国は行動する

＜国内＞

・日本取引所グループ大納会

＜海外＞

・特になし《CS》