リニューアブルJ　大幅に3日続落、利益確定売り続く、岸田首相の原発再稼働姿勢も重し／新興市場スナップショット



*13:14JST <9522> リニューアブルJ 1200 -131

大幅に3日続落。新たな取引材料は出ていないが、売り優勢となっている。同社株は原油価格高騰を受けて物色され、3月22日に年初来高値を記録。その後は買い一服感から利益確定売りが続き、軟調に推移している。岸田首相が新しい規制基準に適合する原子力発電所の再稼働に前向きな姿勢を示していることも重しになっており、同じく再生エネルギー関連銘柄とされるENECHANGE<4169>も4日続落している。《TY》