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M/G TASAKIの新作パールジュエリー、スクエア型ゴールド×まろやかな真珠の「スクエアリーフ」

2022年2月23日 16:35

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記事提供元：ファッションプレス

　TASAKI(タサキ)のメラニー・ジョージャコプロスが手掛けるジュエリーライン「M/G TASAKI(エム／ジー タサキ)」から、新作「スクエアリーフ(SQUARE LEAF)」シリーズが登場。2022年2月23日(水)より発売される。

■スクエア型ゴールド×パールが寄り添う「スクエアリーフ」

　デザイナーのメラニー・ジョージャコプロスが、アーティスティックな感性のもと、新たなデザインアプローチで展開するモダンで斬新なジュエリーライン「M/G TASAKI」。その新作「スクエアリーフ」は、素材が持つありのままの美しさと、無垢なパールの美しさを最大限に引き出したジュエリーだ。

　まろやかな光沢を放つパールと、スクエア型の硬質感のあるゴールドとの組み合わせで洗練されたコントラストを生む。

　スクエア型のゴールドが柔らかに寄り添うイヤリング、リング、ネックレス、ブレスレットがラインナップする。

【詳細】
「スクエアリーフ(SQUARE LEAF)」シリーズ
発売日：2022年2月23日(水)
取り扱い店舗：TASAKI店舗および公式オンラインストア

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

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