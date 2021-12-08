関連記事
ナレッジスイート 一時ストップ高、リコージャパンと協業開始、SaaS型統合ビジネスアプリを全国拡販／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:13JST <3999> ナレッジスイート 846 +62
一時ストップ高。リコー<7752>グループのリコージャパン（東京都港区）と協業を開始したと午前10時に発表している。ナレッジスイートが提供するクラウドSaaS型統合ビジネスアプリケーション「Knowledge Suite」をリコージャパンが中堅・中小企業のDX化推進を目的に全国に拡販する。また、ナレッジスイートのサブスクリプションサービスの提供ノウハウや営業戦略をリコージャパンの営業リソースを通じて市場に展開する。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- ナ・デックス 年初来高値、22年4月期第2四半期の営業利益94.8％増、北米販売増加で会社計画上回る／新興市場スナップショット 12/ 8 10:09
- MacbeeP 続伸、博報堂の業界横断プロジェクトチーム「エモテク JAPAN」に参画／新興市場スナップショット 12/ 8 09:50
- オンコリス 大幅に続伸、テロメライシンの食道がん対象の化学放射線療法併用治験で投与開始／新興市場スナップショット 12/ 8 09:37
- マザーズ指数は大幅反発、投資家心理が改善、直近IPO銘柄などに物色／マザーズ市況 12/ 7 16:51
- JASDAQ平均は大幅反発、オミクロン株に対する警戒感和らぎ投資家心理改善／JASDAQ市況 12/ 7 16:42