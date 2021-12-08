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ナレッジスイート　一時ストップ高、リコージャパンと協業開始、SaaS型統合ビジネスアプリを全国拡販／新興市場スナップショット

2021年12月8日 13:13

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記事提供元：フィスコ


*13:13JST <3999> ナレッジスイート 846 +62
一時ストップ高。リコー<7752>グループのリコージャパン（東京都港区）と協業を開始したと午前10時に発表している。ナレッジスイートが提供するクラウドSaaS型統合ビジネスアプリケーション「Knowledge Suite」をリコージャパンが中堅・中小企業のDX化推進を目的に全国に拡販する。また、ナレッジスイートのサブスクリプションサービスの提供ノウハウや営業戦略をリコージャパンの営業リソースを通じて市場に展開する。《ST》

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