フーシ派が紅海でサウジタンカーを攻撃、原油100ドル突破　アジア向け代替パイプラインなし

イエメンの反政府勢力フーシ派は2026年7月23日未明、紅海でサウジアラビアの石油タンカーを攻撃したと発表した。サウジアラビア側も製品タンカー「エンセリア（Encelia）」への攻撃と火災を確認している。これを受け、国際指標のブレント原油先物は一時1バレル＝100ドル（約1万6,400円、1ドル＝164円換算）を突破した。

攻撃が確認されたのはエンセリアの1隻で、フーシ派が攻撃を主張する大型原油タンカー「ライラ（Layla）」については独立した確認が取れていない。ホルムズ海峡に続いて紅海航路も圧力にさらされるなか、サウジアラビアから二大顧客であるインドと中国へ原油を運ぶ経路には、同等の機能を持つ代替パイプラインが存在しない。

■紅海でサウジタンカーが炎上、原油市場に衝撃

フーシ派の軍報道官ヤヒヤ・サリー氏は、同派のSABA通信を通じ、サウジアラビアに対して3日前に宣言した海上封鎖に違反したとして、エンセリアとライラの2隻を攻撃したと発表した。アルジャジーラも、この発表と両船の名称を確認した。

CNBCがサウジ通信（SPA）を引用して報じたところによると、サウジアラビア当局は、エンセリアが夜間に紅海を航行中に攻撃を受け、船首部分で火災が発生したことを確認した。乗組員は全員無事だったという。

英国海上貿易活動（UKMTO）も、7月22日20時（UTC）ごろ、サウジアラビアのアル・シュカイクから南西約70海里（約130km）の海域で、タンカーが「正体不明の飛翔体」に攻撃され、船内で火災が発生したとの別個の報告を記録した。死傷者は報告されていない。船舶追跡サービスは、エンセリアが一時、操船不能を示す「not under command」の遭難信号を発信したことを記録したが、その後、サウジ当局と乗組員が状況を収拾した。

エンセリアは載貨重量10万9,250トンの製品タンカーである。フーシ派は同時に、載貨重量31万7,821トンの超大型原油タンカー（VLCC）であるライラも攻撃したと主張している。しかしVanguard Newsによると、ライラへの攻撃はUKMTO、サウジ政府、主要な海運保安情報機関のいずれからも独立した確認が取れていない。エンセリアへの攻撃は確認済みだが、ライラに関する主張は未確認情報として扱う必要がある。

今回の攻撃は、米国とイランの衝突が2026年2月下旬に激化して以降、紅海を航行する船舶に対するフーシ派の攻撃として初めて確認されたものとなる。戦闘の影響がホルムズ海峡から、構造の異なる第2の海上交通の要衝へ広がった形だ。

ブレント原油は7月23日朝に4%以上上昇し、欧州時間の取引序盤に1バレル＝98ドルを突破した。米国市場が開くころには100ドルを上回り、約8週間ぶりの高値を付けた。米国産標準油種のWTI原油先物も5%以上上昇して92ドルに迫り、6月11日以来の高値となった。

原油価格は5営業日連続で上昇し、ブレント原油は月間で35%を超える上昇率となる可能性がある。CNBCのデータによると、実現すれば過去10年間で3番目に大きな月間上昇率となる。前日の終値も、フーシ派による海上封鎖の表明を受け、約94ドルと6週間ぶりの高値に達していた。

■なぜ紅海ルートの遮断は「ホルムズ海峡閉鎖」と構造が異なるのか

米国とイランの衝突が拡大し、ホルムズ海峡を通常の商船が事実上利用できなくなった際、サウジアラビアには迂回手段があった。ペトロラインとも呼ばれる東西原油パイプラインである。

このパイプラインは、ペルシャ湾岸のアブカイク処理施設からアラビア半島を横断し、紅海沿岸のヤンブー港までを結ぶ。全長は1,201kmで、ホルムズ海峡を陸上で迂回できる唯一の大規模輸送路だ。サウジアラムコは2026年3月、並行する天然ガス液用パイプラインを原油輸送用に転換し、過去最高となる日量700万バレルまで輸送量を引き上げた。

ヤンブーに到着する日量700万バレルのうち、約200万バレルはサウジ国内の製油所や発電所に供給される。残る日量400万～500万バレルは輸出ターミナル、またはエジプトのSUMEDパイプラインへ送られる。

SUMEDパイプラインは、紅海沿岸のアイン・ソクナから地中海沿岸のシディ・ケリールまで約320kmを結ぶ。2026年4月ごろから最大能力の日量250万バレルで稼働しており、輸送量は戦争前の水準から150%増加した。

ただし、SUMEDパイプラインは原油を北の地中海へ輸送するものであり、主に欧州向けの経路となる。サウジアラビアの二大原油顧客であるインドと中国には接続していない。

インドと中国の製油所はサウジ産油種の処理に対応している。ムンバイや青島へ向かう原油は、紅海を南下し、バブ・エル・マンデブ海峡を抜けてインド洋へ出なければならない。この経路を代替できるパイプラインは存在しない。

物理的な代替経路は、アフリカ南端の喜望峰を回る航路である。サプライチェーン分析によると、この迂回により航海期間はおよそ10～14日延び、1往復当たり約100万ドル（約1億6,400万円、1ドル＝164円換算）の追加燃料費が発生する。報道によると、7月23日に攻撃されたとされる2隻のうち、1隻はインド向け、もう1隻は中国向けのサウジ原油を運んでいたという。

ホルムズ海峡の混乱に対しては、ペトロラインを通じてヤンブーへ原油を運ぶ迂回経路が機能した。しかし、その原油をさらにアジアへ運ぶ紅海航路が混乱した場合、同等の迂回手段はない。市場が意識しているのは、こうした2つの海上交通の要衝が同時に圧力を受ける構造である。

■バブ・エル・マンデブ海峡のボトルネックと供給リスクの拡大

バブ・エル・マンデブ海峡はアラビア半島南端に位置し、イエメンとアフリカの角を隔て、紅海とアデン湾を結んでいる。名称はアラビア語で「涙の門」を意味する。

米エネルギー情報局（EIA）によると、最狭部の幅は18マイル（約29km）で、イエメン領のペリム島によって2本の航路に分かれている。国際商船が利用する西側航路は幅16マイル、深さ650フィート（約198m）である。航路が閉鎖されればタンカーの通行可能な経路は大幅に制限され、その輸送量を引き受けられる並行パイプラインも存在しない。

Britannicaによると、現在の衝突が激化する前、同海峡は世界の海上貿易の約12%、コンテナ輸送の約4分の1を担っていた。ホルムズ海峡の混乱によってサウジ原油の輸出が西側へ振り替えられた結果、Kplerの船舶データでは、バブ・エル・マンデブ海峡を通過する原油量は2025年第1四半期の日量約370万バレルから、2026年第1四半期には約540万バレルへ増加した。

一方、7月23日の攻撃までの2週間で、同海峡を通る原油積載量はすでに約36%減少していた。7月20日にフーシ派が海上封鎖を宣言したことで、タンカーがこの海域を避け始めたためだ。

アルジャジーラによると、封鎖宣言後、少なくとも9隻が航路を変更し、その中にはヤンブーですでにサウジ原油を積み込んでいた船も含まれていた。7月22日には、さらに5隻が航路を変更した。今回の攻撃により、表明された封鎖の脅威は、実際に実行可能な軍事攻撃であることが示された。

スウェーデンのSEB銀行で戦略・マクロ調査を担当するアナリスト、マヤ・ウェスターランド氏は市場向けの早朝リポートで、「フーシ派がバブ・エル・マンデブ海峡付近でサウジのタンカー2隻を攻撃したと報じられたことで、事態のエスカレーションに対する懸念が高まった」と記した。

The Nationalによると、ANZグループ・ホールディングスのシニア商品ストラテジスト、ダニエル・ハインズ氏は、今回の事態を「深刻なエスカレーション」と呼び、供給逼迫は「さらに悪化する一方だ」と警告した。

同紙によると、英王立国際問題研究所（チャタムハウス）の中東・北アフリカプログラムでアソシエートフェローを務めるニール・クイリアム氏は、今回の展開について「2022年4月に非公式な停戦が成立して以降、サウジアラビアとフーシ派の関係で最も深刻な悪化だ」と述べた。

世界の原油市場は、今回の攻撃以前から供給余力が乏しい状態にあった。5カ月目に入った米国とイランの衝突により、ホルムズ海峡は通常の商業利用が事実上困難になっている。

米中央軍は、地域の海域を航行する民間船員と商船を脅かすイランの能力を「さらに低下させる」ことを目的として、イランの軍事目標に対する12夜連続の空爆を完了したと発表した。ホルムズ海峡は通常の通航状態に戻っていない。国際エネルギー機関（IEA）は2026年3月、ホルムズ海峡の混乱がピークに達した場合、世界の石油供給不足が最大で日量800万バレルに達する可能性があると推計していた。

ペトロライン自体にも構造的な脆弱性がある。起点となるアブカイクはサウジアラムコの中核的な石油処理施設であり、2019年9月14日にはイラン製とされたドローンと巡航ミサイルによる攻撃を受け、サウジの生産能力が一時、日量570万バレル停止した。アブカイクはイランとフーシ派の双方の兵器が届き得る範囲にある。

フーシ派指導者のアブドルマリク・フーシ氏は7月17日のテレビ演説で、「サウジのすべての石油施設と重要インフラが、われわれのミサイルとドローンの標的となる」と述べ、攻撃対象を明示的に拡大した。

ヤンブー側の脆弱性もすでに示されている。2026年4月にはドローン攻撃でペトロラインのポンプ施設11カ所のうち1カ所が被害を受け、輸送能力が一時、日量約70万バレル低下した。施設は修復されたが、ホルムズ海峡の迂回路も、そこから続く海上航路を狙うフーシ派の脅威と無縁ではないことが示された。

米国のマルコ・ルビオ国務長官はタンカー攻撃について質問され、フーシ派に「緊張を緩和する」よう求めた。「率直に言って、フーシ派はイランによってこの事態に引きずり込まれたのだと思う。やめるべきだ」と記者団に語った。

ドナルド・トランプ大統領はこれとは別に、7月22日、ホルムズ海峡の船舶に対するイランの攻撃があれば、米国はイランの橋や発電所を標的にするとTruth Socialに投稿した。

■原油高騰が迫るFRBの利上げ判断への圧力

原油価格の急騰は、7月28～29日に予定されている米連邦準備制度理事会（FRB）の連邦公開市場委員会（FOMC）を目前にして起きた。FRBの2026年6月会合の議事要旨でも、この日程が確認されている。

ケビン・ウォーシュ議長が主宰する今回の会合について、アナリストは近年で最も重要な政策金利判断の一つになるとみている。FRBは2026年に入ってから、すべての会合で政策金利を3.50～3.75%に据え置いており、6月会合でも全会一致で据え置きを決定した。

CME FedWatchによると、7月21日時点では、7月会合で金利が据え置かれる確率は約83%だった。一方、原油価格の上昇を背景として、利上げを見込む動きも強まりつつあった。7月13日時点で、7月会合における0.25ポイントの利上げ確率は約36%となり、7月2日時点の約18%から上昇していた。今回の攻撃と原油価格の急騰を受け、この確率がさらに上昇する可能性がある。

米国の5月の消費者物価指数（CPI）は前年同月比4.2%上昇し、3年ぶりの高い伸びとなった。上昇の相当部分をエネルギー価格が占めていた。

FRBのクリストファー・ウォラー理事は、インフレ上昇への対応が遅れた2021年と2022年の政策上の誤りを繰り返してはならないと警告している。ウォーシュ議長も「物価は高すぎる」「新たな道筋を描く」と公に発言しているが、金融引き締めの具体的なペースは示していない。

エネルギー価格の上昇によるインフレは、利上げだけでは対処しにくい。利上げは需要を抑制できる一方、原油供給を増やすことはできない。それでもエネルギー価格の高止まりは総合CPIを押し上げ、FRBに対する政治的・市場的圧力を強める。

ホルムズ海峡と紅海の双方が圧力にさらされるなか、サウジアラビアに残る輸出経路の一つが、日量250万バレルの輸送能力を持つSUMEDパイプラインである。しかし、この経路は原油を地中海側へ運ぶため、欧州市場には供給できてもアジア向け輸送の代わりにはならない。

インドと中国向けの原油は、紅海とバブ・エル・マンデブ海峡を通る船舶輸送に依存する。喜望峰経由は物理的には利用できるものの、10～14日の航海期間延長と1航海当たり約100万ドルの追加燃料費により、価格に敏感なアジア向け契約の多くでは、大規模な代替手段として利用することが難しい。

紅海航路が長期間にわたって事実上閉鎖された場合、インドと中国は、割高な価格で別の供給国から原油を調達するか、航海コストの増加を負担するか、戦略備蓄を取り崩すかという選択を迫られる。いずれも紅海航路を直接代替するものではない。市場が3月以降、予備経路として織り込んできたルート自体が、攻撃対象になったことになる。

■注目ポイントQ&A

●今回攻撃されたサウジのタンカーに関して何が確認されていますか？

2026年7月23日未明、載貨重量10万9,250トンのサウジ船籍の製品タンカー「エンセリア」が紅海で攻撃を受け、船首部分で火災が発生しました。サウジ当局は攻撃を確認し、乗組員が全員無事だったと発表しています。UKMTOも、サウジアラビアのアル・シュカイクから南西約70海里の海域で、タンカーが「正体不明の飛翔体」に攻撃されたとの報告を記録しています。フーシ派は超大型原油タンカー「ライラ」も攻撃したと主張していますが、こちらは独立した確認が取れていません。

●紅海が封鎖された場合、サウジはアジア向け原油を別の方法で輸送できますか？

既存のパイプラインで直接代替することはできません。全長1,201kmの東西パイプラインを使えば、アブカイクから紅海沿岸のヤンブー港まで原油を運べますが、アジア向けの原油はその後も紅海を南下し、バブ・エル・マンデブ海峡を通過する必要があります。エジプトのSUMEDパイプラインは日量250万バレルを地中海側へ運べますが、主に欧州向けの経路であり、アジア向けの代替にはなりません。喜望峰を回る航路は物理的には利用できますが、航海期間が10～14日延び、1往復につき約100万ドル（約1億6,400万円）の追加燃料費が発生します。

●バブ・エル・マンデブ海峡はなぜ重要な要衝なのですか？

バブ・エル・マンデブ海峡は、インド洋側から紅海とスエズ運河へ入る南側の出入り口です。同海峡を通過できなければ、インド洋から来た船舶は紅海に入れません。最狭部は幅18マイル（約29km）で、実際に商船が利用できる航路はさらに限られています。ホルムズ海峡にはサウジの東西パイプラインという部分的な迂回手段がありますが、バブ・エル・マンデブ海峡には同様の迂回パイプラインがありません。Kplerのデータによると、ホルムズ海峡を避ける輸送が増えたことで、同海峡の原油通過量は2026年初めに日量約540万バレルまで増えていました。

●原油価格の上昇は米FRBの政策決定にどのように影響しますか？

7月28～29日に予定されるFOMCを前に原油価格が100ドルを突破し、エネルギー価格に起因するインフレへの懸念が強まっています。米国の5月のCPIは前年同月比4.2%上昇し、3年ぶりの高い伸びとなりました。今回の攻撃前の7月13日時点でも、CME FedWatchが示す0.25ポイントの利上げ確率は約36%まで上昇していました。利上げは需要を抑えることはできますが、海上交通の要衝の混乱によって生じた供給不足を直接解消することはできません。原油高が続けば、FRBは、利上げによる景気減速のリスクと、据え置きによってインフレ期待が不安定になるリスクの間で難しい判断を迫られます。

元記事: Houthi Strike Sets Saudi Tanker Ablaze in Red Sea, Oil Surges Past $100 a Barrel