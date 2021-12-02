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メドレック　大幅に反発、「貼り薬から新型コロナワクチン」が中小企業庁の事業再構築補助金に採択／新興市場スナップショット

2021年12月2日 14:19

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記事提供元：フィスコ


*14:19JST <4586> メドレック 130 +5
大幅に反発。中小企業庁の事業再構築補助金（第3回公募通常枠）にメドレックスが応募した「貼り薬から新型コロナウイルスワクチン・マイクロニードル製剤への新分野展開」が採択されたと発表している。微小針の集合体であるマイクロニードルによる新型コロナワクチンなどの投与実現を目指すもので、補助事業期間は12カ月、補助金額は最大0.60億円。マイクロニードル製剤は従来の注射製剤と比べ高い免疫効果が期待されるという。《ST》

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