11/30の強弱材料



*08:33JST 11/30

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（35135.94、+236.60）

・ナスダック総合指数は上昇（15782.83、+291.18）

・シカゴ日経先物は上昇（28330、大阪比+110）

・1ドル113.50-60円

・SOX指数は上昇（3910.54、+153.41）

・VIX指数は低下（22.96、-5.66）

・米原油先物は上昇（69.95、+1.80）

・米国景気の拡大

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（28283.92、-467.70）

・米長期金利は上昇

・中国企業の信用不安

・米国の利上げ前倒し懸念

・新たなコロナ変異株出現

留意事項

・有効求人倍率（10月）

・失業率（10月）

・鉱工業生産指数（10月）

・住宅着工件数（10月）

・建設受注（10月）

・ボードルアが東証マザーズに新規上場

・立憲民主党代表選投開票

・中国製造業PMI（11月）

・独失業率（失業保険申請率）（11月）

・ユーロ圏消費者物価コア指数（11月）

・レッドブック米週間小売売上高（先週）

・米FHFA住宅価格指数（9月）

・米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数（9月）

・米MNIシカゴ購買部協会景気指数（11月）

・米消費者信頼感指数（11月）

・米FRB議長とイエレン財務長官が上院銀行委で証言

・世界貿易機関（WTO）閣僚会合（12月3日まで）

・フィリピンは休場《ST》