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11/30の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:33JST 11/30
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（35135.94、+236.60）
・ナスダック総合指数は上昇（15782.83、+291.18）
・シカゴ日経先物は上昇（28330、大阪比+110）
・1ドル113.50-60円
・SOX指数は上昇（3910.54、+153.41）
・VIX指数は低下（22.96、-5.66）
・米原油先物は上昇（69.95、+1.80）
・米国景気の拡大
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（28283.92、-467.70）
・米長期金利は上昇
・中国企業の信用不安
・米国の利上げ前倒し懸念
・新たなコロナ変異株出現
留意事項
・有効求人倍率（10月）
・失業率（10月）
・鉱工業生産指数（10月）
・住宅着工件数（10月）
・建設受注（10月）
・ボードルアが東証マザーズに新規上場
・立憲民主党代表選投開票
・中国製造業PMI（11月）
・独失業率（失業保険申請率）（11月）
・ユーロ圏消費者物価コア指数（11月）
・レッドブック米週間小売売上高（先週）
・米FHFA住宅価格指数（9月）
・米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数（9月）
・米MNIシカゴ購買部協会景気指数（11月）
・米消費者信頼感指数（11月）
・米FRB議長とイエレン財務長官が上院銀行委で証言
・世界貿易機関（WTO）閣僚会合（12月3日まで）
・フィリピンは休場《ST》
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