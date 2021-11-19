エスユーエス　年初来高値、22年9月期の営業利益予想3倍を引き続き材料視、年間配当10円に増配／新興市場スナップショット



*13:40JST <6554> エスユーエス 1521 +175

大幅に5日続伸し、年初来高値を更新した。12日に22年9月期の営業利益予想を前期比208.4％増の6.01億円と発表したことが引き続き買い材料視されている。主力の技術者派遣事業でIT領域など多様なソリューションの提供や技術者の高付加価値化に注力するほか、AR/VRやAI関連の新規の成長ドライバー創出を目指す。年間配当予想は10.00円（前期7.00円）。21年9月期の営業利益は6.3％減の1.95億円で、大幅な増益転換が好感されているようだ。《ST》